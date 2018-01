Kradou vám sny a žerou ponožky. Pochytejte příšerky v Yo-Kai Watch 2

Yo-Kai Watch 2: Psychic Spectres se odehrává na několika od sebe vzdálených místech. Cestovat mezi nimi budete vlakem, což by nevadilo, kdyby to nezabralo tolik času. Některé spoje jsou přímé, jiné nikoliv. A pokud musíte jet daleko, jste v koncích. Cesta vlakem může trvat i déle než únavných deset minut. Poprvé, podruhé, potřetí to nevadí, ale pak je to nuda. Občas se něco cestou sice stane, například dojde k souboji, ale to tu nudu z cestování nevynahradí.