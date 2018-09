RECENZE: Yo-kai Watch Blasters je spin-off ve stylu Diabla

Yo-kaiové jsou bytosti z japonské mytologie, které žijí kolem nás, ovlivňují naše chování, ale drtivá většina lidí nemá ani ponětí, že existují. Série Yo-kai Watch pak bývá připodobňována k populárním Pokémonům, což není úplně přesné, ale pro představu se můžeme s tímto vysvětlením spokojit. Na Západě zatím vyšly pouze první dva díly Yo-kai Watch a i aktuální spin-off Yo-kai Watch Blasters přichází s tříletým zpožděním.

Yo-kai Watch Blasters

Zatímco Yo-kai Watch 2 je hra na hrdiny, v níž hrajeme za dívčinu, nebo chlapce, Yo-kai Watch Blasters je čistokrevná akční hra na hrdiny, která vychází z minihry ve dvojce. Se svým týmem složeným výhradně z Yo-kaiů se pohybujeme po městě a snažíme se ho ochránit před nebezpečím. Na začátku jsou to padavky, ale časem… zachrání svět. To jste určitě nečekali. Hráčům Yo-kai Watch 2 bude prostředí důvěrně známé, včetně většiny bossů, ale vůbec to nevadí, protože Blasters se hraje úplně jinak.

Tým je složený ze čtyř členů a klasických archetypů. Tank více vydrží, strhává na sebe pozornost nepřátel, případně jejich útoky oslabuje. Léčitel uzdravuje, bojovník rozdává rány a ranger útočí pěkně z dálky. Zkoušel jsem s týmem samozřejmě experimentovat, ale nakonec jsem se vrátil ke klasickému složení, protože například role léčitele je nenahraditelná a bez tanka se mi také nehrálo dobře. Hrát lze sólo, kdy si mezi postavami můžete přepínat, zbytek týmu pak ovládá počítač, nebo v multiplayeru.

Každá postava disponuje základním pohybem, dvojicí speciálních a jedním ultimátním (Soultimate Move), který se nabíjí nejdéle. S tím, jak Yo-kaiové postupují po úrovních, se zpřístupní další pohyby, takže výběr je na vás. Základní typ nepřátel umře na jednu, dvě rány, u těch silnějších, stejně jako u bossů, je třeba uskakovat před naznačenými útoky, vyhýbat se sajrajtu na zemi a podobně.

Yo-kai Watch Blasters

Výpravy se podnikají ze základny, na níž je vše potřebné: posilovna pro získávání zkušeností, craft výbavy ze získaných materiálů, výběr misí a spousta dalšího. Jedinou měnou jsou tzv. Oni Orbs, které se používají jak při levelování, tak pro nákup věcí, fúzování předmětů apod. Oni Orbs sbíráme nejen během misí, ale pořádnou porci získáme i za její absolvování.

Mise jsou celkem repetitivní. Většinou pomlátíte určitý počet nepřátel, najdete hledané věci. U bossů, kteří mají tendenci před vámi utíkat, následuje druhá fáze, v níž se přepne pohled kamery a následuje regulérní boss fight. Jenže díky vtipnému příběhu a sbírání nových Yo-kaiů je to až nečekaná zábava.

Postupně jsou k dispozici tři režimy: příběhové mise včetně těch vedlejších. Hlídkování po městě, což je dobrý způsob, jak se spřátelit s novými Yo-kai a získat trochu orbů Oni. A jako poslední se zpřístupní režim s bossy, kdy si můžete jakýkoliv boss fight zopáknout.



Hlavní příběhovou linku jsem dokončil za zhruba dvanáct hodin, ale kdo chce, může hrát dál. K dispozici jsou další mise, obtížnosti a skvělá zpráva je, že koncem září vychází bezplatné DLC Moon Rabbit Crew s novým obsahem.

Yo-kai Watch Blasters tak umně kombinuje jednoduchou hratelnost diablovek se sbíráním (spřátelením) nových Yo-kaiů. Těch je přes 400 a ty vzácné můžete získat podobně jako u Pokémonů při speciálních akcích.



Mimochodem, pokud máte na 3DS stále nainstalovaný Yo-kai Watch 2, spojením s Blasters si otevřete Jibanyana S, Komasana S, nebo Komajira S (podle edice, kterou máte). Hračičky si mohou za nemalou úplatu změnit podobnu základny, třeba do stylu steampunk. Každý den pak můžete na střeše základny hodit tři mince do přístroje Crank-a-kai, z nějž padá kapsle s náhodnými předměty.

Yo-kai Watch Blasters je pro mě jako fandu příjemné překvapení. Nečekal jsem zase tak moc a dostal skvělou hru.