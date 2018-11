Základní verze Destiny 2 je na PC do 18. listopadu zdarma

Psali jsem o tom v reportáži z Blizzconu 2018, ale pro jistotu to napíšeme ještě jednou zde: základní verze střílečky Destiny 2 je na PC do 18. listopadu zdarma. Podmínkou je mít zapnutou dvoufaktorovou SMS autorizaci na Battle.netu. V čem je háček? Samozřejmě v tom, že je to jen základní verze, u níž Bungie doufá, že vás naláká koupit expanzi Forsaken.

Destiny 2 Destiny 2 (PC)