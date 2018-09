Která herečka by se podle vás hodila na roli Ciri v chystaném Zaklínači?

Jakub Žežule - Pokud bude seriál sledovat děj knih, bude potřeba někdo mladý. Typově nejlepší by byla Mila Kunisová nebo Olga Kurylenko, ale obávám se, že taková nabídka měla přijít dvacet let zpátky.

Jan Lysý - Mou favoritkou je asi Mackenzie Davisová, která se blýskla ve filmu Blade Runner 2049. Nicméně Ciri v seriálové verzi bude podle všeho v pubertálním věku a Mackenzie je 31 let. A upřímně řečeno mě nenapadá nějaká teenagerská herečka, která by se mi do téhle role hodila.

Mila Kunisová Olga Kurylenko na Berlinale Mackenzie Davisová

Martin Zavřel - Z mého pohledu celkem jednoznačně Elle Fanningová. Kromě toho, že vypadá fyzicky víceméně stejně jako ve hře, většina výrazů jejího obličeje mi na Ciri dokonale sedne.

Jan Kouba - Teď mě asi všichni zastřelíte, mám celkem rád původní seriálovou adaptaci s „nepřekonatelným“ Żebrowskim. Ona adaptace pokřivila můj pohled na svět Zaklínače, takže Marigold musí být sympatický hospodský tlouštík, Kaer Morhen jeskyně a Ciri nevýrazná holčička. Nová adaptace se bude muset hodně snažit, aby dosáhla podobně kultovního statusu. Když se nad tím zamyslím, jediná herečka, která mě pro roli Ciri momentálně napadá, je Maisie Williamsová, hrající Aryu Stark v Game of Thrones.

Elle Fanningová (Park City, 23. ledna 2017)

Petr Zelený - Na první dobrou mě napadla Olivia Holtová, která si zahrála jednu z hlavních rolí v novém marveláckém seriálu Cloak and Dagger. Ale adeptek je samozřejmě víc: z prostředí komiksových seriálů mě namátkou napadají Emily Bett Rickardsová, Caity Lotzová a Katie Cassidyová (všechny Arrow), které už mají i nějaký bojový výcvik. Typově výborná by byla Saoirse Ronanová (Hanna), zkusit by to mohly i Eliza Taylorová (The 100) nebo Maddie Hassonová (Impulse). Známější jména asi nemá cenu psát. Stejně tak nehodlám komentovat to castingové šílenství, co se v posledních dnech rozpoutalo. Nestojí to za tu energii.