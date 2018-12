Závislost na videohrách? Jen chyba rodičů, říká populární streamer Ninja

Nic se nemá přehánět a hraní počítačových her není žádnou výjimkou. Pokud je člověk do svého koníčku tak ponořený, že to negativně ovlivňuje i ostatní aspekty jeho života, je to špatně, ať už je tím koníčkem televize, sledování sociálních sítí, rybaření, nebo třeba střílení po virtuálních vojáčcích.

Hardcore hráči Fortnitem pohrdají, ale to autory mrzet nemusí. Už tak mají více než 200 milionů registrací.

Pravdou však je, že „spadnout“ do počítačových her je daleko snazší než u většiny jiných volnočasových aktivit. A v případě aktuálního hitu Fortnite to platí obzvlášť. Hra je totiž k dispozici zdarma a to na prakticky jakémkoli zařízení od herních konzolí až po mobilní telefony.

Fortnite vyšel teprve loni, ale už se mu podařilo oslovit více než 200 milionů lidí, vydělat svým tvůrcům přes miliardu dolarů a bohužel také dostat řadu mladých lidí do velkých problémů.

Magazín Bloomberg přišel před několika dny s článkem o rehabilitačních táborech pro děti, které Fortnite zcela propadly a tráví u něj i více než 10 hodin denně. Reportéři Jef Feeley a Christopher Palmeri mluvili s několika zoufalými rodiči, jejichž potomci kvůli hře zcela zanedbávají školu a sociální život a oni si s tím nevědí rady.

Byť se v článku objevuje citace psycholožky Lorrine Marerové, která hru doslova přirovnává k užívání heroinu, celkově nejde o žádnou hysterickou filipiku, na jaké jsme si z mainstreamových médií směrem ke hrám už tak nějak zvykli.

Přesto článek neunikl pozornosti nejpopulárnějšího streamera současnosti Tylera „Ninji“ Blevinse a ten si svůj názor na složitou problematiku nenechal pro sebe. Pod twitterový odkaz na článek totiž dopsal svůj komentář, podle nějž by prý nadpis článku měl spíše být „Příšerní rodiče, kteří nevědí, jak svým dětem sebrat herní konzoli.“

Title should be "Terrible parents don't know how to take their kids gaming system away" — Ninja (@Ninja) 28. listopadu 2018

Jakkoliv je Ninjův názor pochopitelný, od jedné z největších autorit herního průmyslu bychom podobně zjednodušující odsudky raději neviděli. Názory bezdětného Blevinse, jehož příjmy z hraní Fortnite dosahují až desítky milionů korun měsíčně, na výchovu dětí mají totiž asi tak stejnou váhu, jako názory samozvaných expertů na Fortnite, který nikdy nehráli.

Není úniku. Zakažte dětem počítač nebo konzoli a ony budou hrát na mobilech nebo u kamarádů.

V reakci na Ninjův komentář přesto přidal Bloomberg do twitterového vlákna návody na to, jak u různých typů herních zařízení zapnout tzv. rodičovský zámek, který umožňuje mít „propařený“ čas u potomků lépe pod kontrolou. Jak však všichni víme, o samospásné řešení nejde, Fortnite lze totiž hrát prakticky na každém zařízení.

Pokud máte se závislostí (nejen) na Fornite nějaké zkušenosti ze svého okolí, neváhejte se s námi podělit v diskusi pod článkem.