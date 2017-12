WHO zřejmě uzná závislost na hraní her jako duševní poruchu

V publikaci Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) vydávané pravidelně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) je do kategorie duševních nemocí a poruch chování nově zařazena závislost na počítačových hrách.

Ve hrách jako Zaklínač není problém utopit spoustu hodin, ale to ještě neznamená, že je člověk závislý.

Ta je popsána jako takový vzor chování, kdy hráči zcela ztrácí kontrolu nad časem stráveným ve hrách a dávají mu prioritu nad ostatními životními potřebami, bez ohledu na negativní následky, které takové chování přináší.

Co toto rozšíření MKN v praxi bude pro hráče znamenat? Nejspíše nic. Jednak jde zatím pouze o návrh, který ve finální verzi dokumentu ani být nemusí a navíc má MKN pouze doporučující charakter. Z širšího hlediska by to ale mohlo pomoci ve vnímání závažnosti této problematiky a také přijetí léčebných opatření, podobně jako se tak stalo např. u gamblingu.