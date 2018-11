Ze Steamu mizí adventury od Telltale

Konec studia Telltale (viz náš článek) neznamenal jen rušení připravovaných sérií, ale postihl již i hotové starší tituly z jejich bohatého portfolia. Zmizely Tales of Monkey Island, Back to the Future, Jurassic Park: The Game, Wallace & Gromit a další budou možná následovat. Na GOGu ovšem hry stále jsou, takže doufejme, že jde jen o přechodné období.