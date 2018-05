Zítra vychází kooperativní akce A Way Out, podívejte se na trailer

A Way Out (naše preview) je podle nás nejzajímavější hra z produkce Electronic Arts za posledních pár let. Zřejmě je to proto, že EA zde fungují pouze jako distributoři, o samotný vývoj se stará nezávislé studio Hazelight. V téhle akční hře, kterou si zahrajete pouze v kooperaci s kamarádem, budete v roli dvou zločinců utíkat z vězení. Hra vychází již zítra na platformy PC, X1 a PS4 a níže se můžete podívat na její poslední trailer.