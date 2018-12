Zítra vychází velký update do Battlefieldu V, podívejte se na trailer

Navzdory nízkým očekáváním je Battlefield V skvělý. Naše největší výtka (viz recenze) směřovala k malému množství obsahu, to se však již zítra o něco zlepší. Vychází totiž velký patch, který do hry přidá jednu novou příběhovou kampaň, jednu obrovskou mapu, tréninkový režim a řadu dalších drobností. K dispozici bude samozřejmě zcela zdarma.