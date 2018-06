Square-Enix představil nové záběry z Tomb Raidera a Just Cause 4

Předváděčka Square-Enix bohužel silně doplatila na ochotu vydavatelství poskytnout spoustu materiálu Microsoftu, který většinu zásadních oznámení Square-Enixu zařadil do své včerejší konference. Viděli jsme tak ve většině případů nové trailery a videa na již oznámené hry. Občas se nám dostalo alespoň zajímavých doplňujících informací.

Shadow of the Tomb Raider předvedl úvodní animaci hry, v níž Lara a Jonah havarují v letadle. Poté přišla na řadu demonstrace guerillového boje v džungli. Lara v ukázce útočí z vrcholků stromů, ukrývá se v husté vegtaci a likviduje jednoho protivníka po druhém. Jedná se o evoluci systému z předhozích dílů. Autoři zmínili vylepšené pohybové vlastnosti hlavní hrdinky, mezi kterými nebude chybět běhání po stěnách nebo lepší manévrovatelnost při průzkumu pod vodou.

Hra nabídne také velké město, jenž bude sloužit jako centrální hub. Také hrobek má být víc než dříve a mají být údajně smrtonosnější. V příběhu se Lara opět utká s padouchy s Trinity a pokusí se zabránit mayské apokalypse. Shadow of the Tomb Raider si zahrajeme již 14. září.

Zklamáním byla naprostá absence jakýchkoliv informací ohledně připravovaného remaku Final Fantasy VII, byť značka nezůstala zcela bez povšimnutí. Do čtrnáctého dílu přibude velký příběhový patch Under the Moonlight a v létě si ve hře budeme moci vychutnat nějakou formu crossoveru s populárním Monster Hunterem. Zda i do něj na oplátku přibude něco z FF XIV, není zcela zřejmé.

Znovu byl zmíněn také nový projekt francouzských Dotnod s názvem Awesome Adventures of Captain Spirit. Bylo upřesněno, že se má jednat o jednu z připravovaných epizod, kterou se chystají tvůrci hráče nalákat na Life is Strange 2. Captain Spirit, jenž bude zcela zdarma, má mít nějakou vazbu právě na chystanou pecku. Vyjde 26. června.

Pěkného traileru s anglickým dabingem se dostalo japonskému trháku Dragon Quest XI:Echoes of an Elusive Age. Hra půjde do obchodů již 4. září na platformy PC a Playstation 4, a pokud máte rádi japonskou produkci, jistě se vám bude líbit. Chystá se také port na Nintendo Switch, zatímco verze hry pro 3DS zůstane pouze na východě.

Největším překvapením předváděčky se tak stalo oznámení hry Babylon’s Fall od studia Platinum Games (NieR, Bayonetta, Vanquish), která by mohla být sekačkou z alternativní verze středověku. Na PC a Playstation 4 dorazí příští rok, trailer toho bohužel moc konkrétního neukázal. Připomenuta byla také verze NieRu pro Xbox, která má vyjít 26. června i s přidaným obsahem.

Připomenuto bylo také vydání jednoho z největších černých koní letošního roku, japonského RPGčka Octopath Traveller pro Nintendo Switch. To si budeme moci zahrát již za měsíc 13. července.