Populární zpěvačka Nicky Minaj vydala po delší době dvě nové písně. Hráčům by mohla udělat radost ta pojmenovaná pod bojovnici Chun-Li ze série Street Fighter, jenže to by o ní Nicky Minaj musela vědět něco více, než jen že má na hlavě dva zatočené copy. V textu písně z ní totiž dělá zápornou postavu. Producentům hry to však samozřejmě nevadí, jde o dobrou reklamu.