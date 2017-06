Remaster strategie Age of Empires převede klasiku do moderní podoby

Age of Empires je klasika všech klasik a spolu s druhým dílem patří mezi nejlepší real-time strategie všech dob. Před čtyřmi roky dostala vylepšenou verzi o fous populárnější dvojka, nyní se konečně dočká i díl první. Oznámení vzbudilo takovou odezvu, že oficiální stránky hry byly nějakou dobu mimo provoz.

Age of Empires: Defintive Edition

Tentokrát půjde o výraznější zásah do střev, než bývá zvykem, protože Age of Empires je přece jen již více než 20 let stará. Místo restauratérské práce a vylepšování původních modelů raději autoři vše nakreslili úplně znova. Výsledek působí tak dobře, až si člověk říká, jestli ho není na „obyčejný“ remaster škoda. Grafika totiž vypadá na obrázcích skvěle, ale jakmile se vše uvede do pohybu, nedá se věk titulu zamaskovat.

Postavy se natáčejí jen do osmi směrů a o nějakém plynulém navazování animací nemůže být ani řeč. Ale „definitivní edice“ naštěstí není jen o grafice.

Remasterovaný soundtrack, síťová hra, ovládání kamery či podpora 4K rozlišení jsou další věci, na které se můžete těšit. V poutacím videu dokonce autoři slibují vylepšenou hratelnost, ale co to ve skutečnosti znamená, to bohužel nevysvětlují.

Datum vydání nebylo dosud uveřejněno, ale zájemci se mohou přihlásit do otevřené bety. Oficiální stránky hry už totiž zase fungují.