John Carmack ostře odsoudil experta, který přispěl k vyměření odškodného

Programátor John Carmack striktně odmítl tvrzení, že by zkopíroval části kódu z práce odvedené pro předchozího zaměstnavatele ZeniMax, kde před odchodem z... celý článek

The Elder Scrolls II: Daggerfall je i z dnešního pohledu skoro až absurdně ambiciózní počin. Jeho svět je dvakrát větší než u hry Lord of the Rings Online,... celý článek