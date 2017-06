Doom a Fallout míří do virtuální reality, nový Wolfenstein vyjde letos

Bethesda se letos pochlubila poněkud netradičně pojatou konferencí, která byla koncipovaná jako tour po zábavním parku. Také bez výjimky blízká data vydání jsou v rámci výstavy E3 unikátem.

Jako první přišly na řadu hry pro virtuální realitu vyvíjené pro headset HTV Vive. Doom VFR nabídne netradiční způsob rychlých přesunů, který má patrně za cíl zabránit nevolnosti, která hry pro virtuální realitu občas provází. To se netýká Falloutu 4 VR, kde se pohybujete výrazně pomaleji. Obě hry vypadají na poměry virtuální reality graficky velmi dobře a slibují být po Resident Evilu 7 dalšími AAA tituly s větším potencionálem nalákat tradiční hráče.



Ze světa Elder Scrolls autoři připomněli aktuální vydání Morrowindu pro jejich masivní on-line titul The Elder Scrolls Online. Rozšíření se dočká i karetní hra The Elder Scrolls Legends, kterou již 29. června obohatí balíček Heroes of Skyrim.

U Skyrimu ještě zůstaňme, neboť Bethesda prezentovala také jeho chystanou verzi pro Nintendo Switch. Ta zaujala pohybovým ovládáním a samozřejmě také skutečností, že díky přenosnosti systému si jej s sebou budete moci vzít i na cesty.

Rozporuplné pocity vzbuzuje Creation Club, což má být jakási polooficiální podoba Bethesdou posvěcených módů, které mají mít garantován bezproblémový chod v rámci her Fallout 4 a TESV: Skyrim. Hráči za jejich stažení budou muset zaplatit kredity, které pravděpodobně bude třeba koupit za reálné peníze. Na těchto módech nicméně spolupracuje přímo Bethesda a peníze dostanou i její partneři, tedy moddeři.



Skvěle naopak působí rozšíření Death of the Outsider pro plíživou akci Dishonored 2, kterou si budeme moc zahrát již patnáctého září. V povedeném traileru mohli hráči vidět jak Billy z druhého dílu vysvobozuje ze zajetí Dauda, na nějž si vzpomenou především ti, kteří hráli obě rozšíření jedničky. Zdá se, že Dauda opět dabuje Michael Madsen. Vaším úkolem bude zabít mystického Outsidera, který patří k ikonickým postavám hry.

Připomenuta byla i arénová akce Quake Champions. Mezi postavami bude na výběr i hlavní protagonista populárního Wolfensteina, BJ Blaskowitz. Na 26. srpna se chystá velký turnaj, hráči zatím mohou trénovat v betě.



Velký potlesk sklidil fantastický trailer na Evil Within 2, pod nímž je podepsaný tvůrce série Resident Evil Shinji Mikami. Hra navazuje na první díl a hráč bude opět hrát za Sebastiana, který se ve světě hrůzy, děsu a šílenství snaží zachránit svou dceru Lilly. Hra vyjde v říjnu na pátek třináctého a moc se na ní těšíme.



Závěr patřil hře Wolfenstein 2: New Colossus, která se odehrává po událostech jedničky. Že BJ Blaskowitz žije, asi nikoho nepřekvapí, stejně jako to, že hlavní zápornou postavou je Frau Engel, která vám jde po krku již od prvního dílu. Vrací se i BJova těhotná přítelkyně, která s nacisty mordujícím hrdinou čeká dvojčata.

Hlavním tématem hry je opět americký odboj proti nacistickým okupantům, kteří v alternativní verzi historie obsadili USA. Grafika se dočkala vylepšení a z ukázek je patrné, že se vrací možnost držet v každé ruce zbraň. Důraz bude evidentně kladen opět na příběh a postavy, autoři si ale vyhráli také s dobovými prvky. V jedné scéně se bavil německý nacista s členem Ku-klux klanu.

Celkově se jednalo o podařenou, byť poněkud krátkou konferenci, která neměla za cíl natěšit hráče na tituly, které neuvidí dříve než za rok, ale demonstrovat plány Bethesdy do konce roku.