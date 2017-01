RECENZE: Poznáte, co je strach. Resident Evil 7 se vrací ke kořenům hororu

Všichni hráči moc dobře znají Resident Evil, takže vypichovat fakt, že sedmý díl jako první v hlavní sérii využívá pohled kamery z první osoby, není potřeba. Je to vidět na první pohled. Někteří fandové to možná neskousnou, podle nás však většina dostane rozum, jen co hru okusí.

Roky jsme si stěžovali, že Resident Evil 5 a 6, stejně jako oba díly Revelations nejsou žádným hororem. Teď tu máme jeden jako víno. Hodně staré a cenné víno. I přes změnu perspektivy je Resident Evil 7: Biohazard opravdovým návratem ke kořenům série. Prohnilým kořenům, které v zemi zasáhla infekce a proměnila je v něco hodně děsivého.

Jak jsme hráli Jelikož nebylo do padnutí embarga recenze možné zahrát si Resident Evil 7: Biohazard vícekrát, stáli jsme před velkým dilematem. Hrát hru klasicky na 4K televizi, nebo se ponořit do dění ve virtuální realitě? Nakonec jsme se rozhodli pro PlayStation VR a rozhodně jsme nelitovali. Vtáhnutí do děje je mnohem větší a silnější a lekačky jsou také hroznější. I když vás čeká výrazné zhoršení grafiky, apelujeme na vás, abyste si hru také zahráli v PS VR, pokud máte tu možnost. Jde o diametrálně odlišný zážitek. Resident Evil 7: Biohazard ve virtuální realitě PlayStation VR

Název hry tvůrci nezvolili náhodou. Resident Evil odkazuje na zlo usedlé v odlehlém sídle, jak tomu bylo v prvním dílu. Biohazard, jak se série jmenuje v Japonsku, zase na mutace spojené s únikem nebezpečné látky. Na obojí v sedmičce narazíte v hojné míře.

V odlehlém sídle na jihu Ameriky



Příběh se odehrává na americkém jihu v Louisianě. Hlavní hrdina Ethan Winters přijíždí do fiktivního města Dulvey, kde doufá, že najde svou manželku Miu. Ta zmizela již před třemi lety a byla prohlášena za mrtvou. Jenže nyní se Ethanovi ozvala. Zoufalý manžel proto vyrazil na cestu, která mu má přinést odpovědi na to, co se s jeho chotí stalo a zda je ještě skutečně naživu.

Resident Evil 7: Biohazard

V úvodu se hráč ocitá na cestě k odlehlému sídlu, které sice nevypadá a není podobné tomu z prvního Resident Evilu, ale nachází se v něm stejná porce strachu. Jenže rozpadlý barák, z jehož okolí jsou hlášena podivná zmizení lidí, není neobydlený. Žije v něm podivínská rodina Bakerových, která si v ničem nezadá s kanibalistickou familií Sawyerových z filmové série Texaský masakr motorovou pilou. Z té si hra viditelně bere inspiraci. Vězte, že Bakerovi jsou pořádní hnusáci a úchylové, ze kterých vám půjde mráz po zádech.

Vítej do rodiny, synku



Jack je hlavou rodiny, která má vše na starost. Nemá rád, když mu někdo z domova dělá cirkus a o řád v baráku se dokáže postarat. Že přijde o hlavu, mu starosti nedělá. Ani jeho manželka Marguerite nemá všech pět pohromadě. Navíc byla infikována hmyzem, takže v sobě skrývá hnízdo plné hnusu. Jejich syn Lucas je černou ovcí rodiny, což je na její poměry co říct. K vraždění používá důvtip. Rád si hraje, takže své oběti staví před pasti, nástrahy a hlavolamy, jejichž nesprávné vyřešení může končit smrtí.

Resident Evil 7: Biohazard Resident Evil 7: Biohazard

Jako nepřátelé jsou Bakerovi skvělí. Navíc jsou opředeni rouškou tajemství. Je jasné, že byli infikování nějakým virem, ale proč a jak, to nevíte. A chcete to za každou cenu zjistit. Velké odhalení nás bohužel už tak moc nebralo. Ale vězte, že si s Bakerovými, kteří ze zatím neznámého důvodu tolik dbají o silné rodinné hodnoty, užijete spoustu srandy. Tedy děsu, pardon.

Copak to je za bubáky?



Ale nebyl by to Resident Evil, aby neměl řadová monstra, která si na vás brousí zuby, dráby nebo chapadla. Bakerovi zde působí jako protivníci, kterým se musíte nejdříve vyhýbat v plíživých pasážích, abyste se jim pak postavili jako bossům.

VIDEO: Resident Evil 7 - The Kitchen Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Monstrům, která vám budou nabíhat k popravě, se zde říká Molted. V sérii Resident Evil jsme tu měli nejdřív zombie, pak nebožáky zvané Ganado ovládané parazity Plaga a další variace na biohrozby. Teď tu máme takové nemastné a neslané panáky, ze kterých strach moc nejde. Postavíte se základní verzi, která vás bude chtít roztrhat a sníst zároveň. Po krku vám půjde i Molted s obřím ostnem na ruce, něco jako baby Tyrant.

Hnusáci pohybující se po čtyřech jsou hbití, rychlí, nebezpeční, ale poroučí se rychle zpátky do pekla po dvou kulkách do hlavy. Nejvíce těžkotonážní jsou tlouštíci, kteří jsou hodně pomalí, ale zase zatraceně odolní a útočí zvracením. Jde o takové to tradiční herní klišé. Molted prostě nenadchli. Ale Bakerovi, to je jiná. Ti hru ve skutečnosti opravdu táhnou.

Přežití ve stylu survival hororu



Hlavní hrdina nemá moc prostoru, aby se oproti ostatním postavám projevil. Je to však civilista jako každý jiný. Nejde o člena speciálního bojového komanda nebo policistu, jak tomu bylo u dřívějších dílů. Je to vystrašený chlapík, který se ocitl uprostřed noční můry. Bezbranný však není.

Resident Evil 7: Biohazard

Do ruky dostane sekyru, motorovou pilu, pistoli, brokovnici, samopal i podomácku vyrobený plamenomet. Toto ovšem není doomovka. Sedmička se vážně vrací k hororu, a když nabízí boj, hrají bitky druhé housle. Hra je založena na přežití, jde o opravdový survival horor se vším všudy.

Budete sbírat byliny a mixovat je s chemikáliemi, abyste získali léčiva. Budete brát prášky, které vám propůjčí ostříží zrak, díky němuž uvidíte ukryté předměty. Nechybí tradiční bedny, do nichž si uložíte nepotřebné předměty, abyste zjistili, že je zrovna právě potřebujete a musíte se vrátit. Stylové je i ukládání. Teď už nepotřebujete psací stroj, nyní vám stačí starý MC přehrávač. Resident Evil 7: Biohazard hezky koketuje s tím, co známe z nejstarších dílů.

Opravdové hlavolamy jsou zpět



Změna pohledu kamery má za následky mnohé. Hra je z pohledu vlastních očí ještě děsivější. Člověk se rozhlíží kolem sebe a čeká, odkud na něj opět něco vyskočí. A když to čeká nejméně, stane se to a to jsou šoky. Hra je neskutečně strašidelná sama o sobě. Má atmosféru hustější než ostravský smog a lekačky jsou naprosto infarktové. Hrát hru v noci je o zdraví.

Resident Evil 7: Biohazard Resident Evil 7: Biohazard

Bohužel se nepodařilo udržet atmosféru, napětí a strach do úplného konce hry. Tam už sedmý Resident Evil trochu ztrácí dech. Zatímco dění v sídle a přilehlých domech je děsuplné, jakmile se hra přesune na ztroskotanou loď a do dolů, bát se už nebudete.

Z původních dílů si toho bere hra hodně, naštěstí jde i o hlavolamy. Nad těmi si budete lámat hlavu po celou dobu hraní. Jsou naprosto typické pro celou sérii. Budete dávat dohromady relikvie, sbírat klíče, prohlížet je ze všech stran. Hlavolamy tvoří nedílnou součást celé hry a narazíte na ně na každém kroku. A i když nejsou kdovíjak náročné a na záseky jsme nenarazili, trochu vás přece jenom potrápí. To musí ocenit prostě všichni.

VHS hrana ještě neodzvonila



Změna pohledu není jediným novým herním prvkem. Jak už ukázalo demo Beginning Hour, sedmý Resident Evil přináší hodně originální prvek v podobě videokazet. Nalezené VHS můžete přehrát ve kterémkoliv videu, a odhalit tak záhadu a děs z dob minulých.

Během okamžiku se ocitnete v kůži jiné postavy, která se setkala s Bakerovými nebo jinou hrůzou. Zjistíte tak, jak řešit hlavolamy. Před nástrahy jiných nebožáků totiž budete časem postaveni sami. Budete tak vědět, jak se k nim postavit. Zároveň budete svědky toho, co který mechanismus spouští, takže se vyhnete pastem, případně rovnou jasné smrti.

Přehrávání VHS je hodně originální a nápaditý prvek, který vás vtáhne do děje. Resident Evil 7: Biohazard ostatně co se vyprávění příběhu týče, nezůstává pozadu a vše odhaluje postupně až k samotnému závěru a velkému překvapení. Životnost hry přitom není kdovíjak dlouhá, ale zároveň neurazí. My jsme ji na první pokus dohráli za 10 hodin, což je slušný čas.

Zlo ve virtuální realitě



Resident Evil 7: Biohazard plně podporuje virtuální realitu PlayStation VR. A to je podle nás také nejlepší způsob, jak si hru zahrát. A to i přes různá ale, která v sobě hraní na PS VR skýtá. Přímo se ponořit do světa Resident Evilu a užívat si iluze, že jste v děsivém sídle, to je jiný level než hraní na televizi. I když grafiku čeká výrazné zhoršení, a hráče tím pádem posun do doby her na PlayStation 3, vtažení do dění je neskutečné.

Resident Evil 7: Biohazard

Budete se rozhlížet všude kolem, jestli někde nečíhá nebezpečí. Budete se bát jít do neprozkoumané oblasti a budete se modlit k bohům, aby se neobjevil někdo z Bakerových. Lekačky ve VR? Sousedi by mohli vyprávět. Budete ječet a budete se bát.

Resident Evil 7: Biohazard je jednoznačně nejlepší videohra, kterou si pro PS VR můžete pořídit. A také důkaz, že horory jsou žánrem, který ve virtuální realitě vynikne naplno. Strach se v headsetu násobí a pokud připojíte i sluchátka, dostanete z hraní naprosté maximum a nezapomenutelný herní zážitek.

Nehezký děs



Vzhled hry je rozporuplný. To, že hra vypadá relativně špatně na PS VR, chápeme. Ale proč se při klasickém hraní na televizi v temném prostředí dokreslují textury a mnoho předmětů je nesmírně zubatých, to vážně nechápeme. A to jsme prosím hráli na PlayStation 4 Pro. Modely postav jsou dobré, ale prostředí na tom není nic moc. Grafika neurazí, ale kdovíjak dobrá také není. To si musíme přiznat, i když se nám Resident Evil 7: Biohazard jako hra líbí vážně moc.

Resident Evil 7: Biohazard Resident Evil 7: Biohazard

Naproti tomu zvuky jsou správně temné a pohltí vás. Hru, která přinesla spoustu překvapení, máme za sebou. Jde o opravdový návrat k hororu a kořenům celé ságy. Moc si ceníme Capcomu za to, že v rámci hlavní série nestojí na místě a přináší stále nové a neotřelé nápady. Zároveň se nebojí riskovat, i když ví, že nad změnou herního stylu ho bude spousta fanoušků peskovat. Tentokrát se mu to opět povedlo. Resident Evil opět změnil tvář a je tak děsivá, jak tomu u série už dlouho nebylo. Bravo.