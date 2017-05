Zaklínačova karetní hra Gwent se otevírá veřejnosti

18:00 , aktualizováno 18:00

Původně jen minihra ze třetího Zaklínače to dotáhla na samostatný titul. Ode dneška se může do bety karetního Gwentu přihlásit každý, kdo o to projeví zájem.