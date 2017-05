Half Life 2 půjde hrát ve virtuální realitě

12:03 , aktualizováno 12:03

Skupina fanoušků se rozhodla přenést jednu z nejlépe hodnocených her všech dob do virtuální reality. Vznikající mód Half Life 2: VR, právě vstoupil do služby Steam Greenlight a hotový by měl být již velice brzy.