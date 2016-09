Kojima odhalil další střípky týkající se projektu Death Stranding

Death Stranding patří k nejzáhadnějším projektům současnosti, ostatně pracuje na něm vývojář Hideo Kojima (série Metal Gear). Během Tokyo Game Show prozradil pár zajímavostí. Hra nabídne „novou formu kooperativního hraní, ale zůstane samozřejmě plně hratelná i v single playeru“, napsal na Twitteru.

Jeden z tweetů naznačil také ženskou hrdinku. Co se týče data vydání, nejprve řekl, že vyjde před olympiádou v Tokiu v roce 2020. Následně upřesnil, že vyjde dříve, než do jakého roku je zasazen anime film Akira (je to rok 2019). Hry bychom se tak mohli dočkat během roku 2018.