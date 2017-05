Opustil práci, aby mohl provozovat Minecraft server pro autistické děti

Hraní Minecraftu v lidech podporuje kreativitu. Po nedostižném Tetrisu druhá nejprodávanější hra všech dob je omezena jen trpělivostí a fantazií hráče. Co možná ale nevíte; Minecraft se široce používá i ve výuce a to dokonce i ve výuce dětí postižených autismem.



Svět, který dává smysl

Svět Aurcraftu je pro autistické děti oázou klidu. Přesto se najde mnoho „vtipálků“, který jim chtějí svět zkazit.

Autismus je vývojové mentální postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Řada běžných životních situací, kterým ani nevěnujeme zvýšenou pozornost, představuje pro autisty obrovský problém, s nímž se neumí jednoduchým způsobem vypořádat.

Na rozdíl od běžného života nabízí Minecraft jasně definovaná pravidla, která se nikdy nemění. Cokoli se ve hře stane, má jasnou příčinu i následek. Díky jednoduchému vizuálnímu stylu je na první pohled patrné, co který herní prvek znamená, panuje tu ale také naprostá svoboda, kdy si můžete v herním světě dělat cokoliv, aniž by vás někdo někam násilně tlačil. Tedy samozřejmě jen v případě, že se do vaší hry nepřipojí žádný prudič, který by se bavil tím, že vám bude kazit zážitek. A že jich na internetu je.

Kromě provozování Autcraftu se Stuart Duncan věnuje i přednášením na univerzitách

Z tohoto důvodu se americký programátor a otec autistického chlapce Stuart Duncan pokusil vytvořit na internetu bezpečné místo, kam mohou rodiče snadno zranitelných autistických dětí své potomky pustit, aniž by se museli obávat, že to pro ně skončí traumatem. Sám Duncan trpí lehčí formou autismu a Minecraft je jedním z mála prostředků, jak může se svým synem komunikovat.

„Když byl menší, měl velice omezenou slovní zásobu a tedy i množství prostředků jak se vyjádřit. Nikdy neměl trpělivost na to hrát si s legem nebo si malovat,“ uvedl „AutismFather“ v rozhovoru pro PC Gamer o svém synovi. „Na Minecraftu ale bylo něco, co si ho okamžitě získalo. Rychle pochopil, jak si může postavit chýši či hrad. Jeho slovní zásoba se rychle rozrostla, hru si zamiloval a chce své herní zážitky se mnou sdílet.“

Pozitivní přístup

Duncan provozuje server pojmenovaný Autcraft, který funguje na principu tzv. whitelistů. To znamená, že každý, kdo se k němu chce připojit, prochází dlouhým schvalovacím řízením. To má zabezpečit, aby se do něj nedostal někdo s nekalými úmysly. Protože ryze pozitivní přístup a přátelské prostředí jsou přesně ten důvod, proč tam autistické děti tak rádi chodí. Všechny znají ze svého běžného života šikanu a posměšky, Autcraft je „místem za zrcadlem“, kde na vše mohou zapomenout.

Pravidla Autcraftu jsou přísná a jejich dodržování je přísně kontrolováno

Duncan pracuje nejen jako „klíčník“, který posuzuje všechny příchozí a snaží se odfiltrovat trolly a rádoby vtipálky. Slouží také jako jakási zpovědní vrba, které mohou děti říci cokoliv. „První dva roky jsem mluvil každý týden přibližně se dvěma dětmi, které měly sebevražedné úmysly,“ líčí Duncan.

Dění kolem serveru ho nakonec natolik pohltilo, že musel dát výpověď v práci. Na živobytí si nyní vydělává jen z dobrovolných příspěvků. Přes internetovou stránku Patreon, která umožňuje široké veřejnosti drobným finančním obnosem dotovat kreativní lidi a jejich projekty, dostává od 160 patronů přibližně 2000 dolarů měsíčně (cca 50 000 Kč). Je to sice sotva polovina toho, co dostává třeba takový autor porno modifikací do Sims 4, ale stačí to.

Má samozřejmě méně peněz než dříve, ale stačí to, aby uživil rodinu. Nemůže jim koupit Nintendo Switch nebo je vzít na pořádnou dovolenou, ale fakt, že pomáhá lidem, mu to dostatečně vynahrazuje. Kromě provozování serveru Duncan také vystupuje na různých přednáškách a tematických akcích, kde propaguje možnosti Minecraftu při výchově postižených dětí. Často od rodičů slýchá, že své dítě už dlouho neviděli tak šťastné a to je pro něj ta nejlepší odměna, jaká existuje.