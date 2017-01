Další nejočekávanější akční hry roku: Zneužitá značka i sázky na jistotu

První část článku naleznete zde.

1. Sniper Elite 4

datum vydání: 14. února 2017



: 14. února 2017 platformy: PC, PlayStation 4 a Xbox One



Ve Sniper Elite 4 se vydáme do prosluněné Itálie v roce 1943, kde budete odbojářům pomáhat se svržením fašistů. A pokud by vaše mise byla neúspěšná, spojenci válku v Evropě prohrají.

Příběhovou částí titulu půjde procházet v rámci kooperativního režimu a rozloha úrovní je oproti Sniper Elite 3 několikanásobná. A pokud vám nic nebude bránit ve výhledu, odstřelovat bude možné přes celou mapu.

Hráč navíc může pokládat pasti a využívat mrtvoly jako nástrahy. A ani tentokrát nechybí předobjednávkový bonus v podobě mise, ve které můžete zabít Adolfa Hitlera.

Hitler ve Sniper Elite 4

2. Conan Exiles

datum vydání: 31. ledna předběžný přístup pro PC, game preview na Xboxu One na jaře



Conan Exiles je rozporuplná hra. Někdo ji může považovat za zneužití značky. Barbar Conan se totiž ve hře vůbec nevyskytuje, titul se však odehrává v jeho světě. A bojuje se v něm o přežití jako třeba v DayZ, Rust, nebo ARK: Survival Evolved. Exiles však kromě síťové hry zahrnuje i možnost hrát sólo.

Titul prý není pouhým „pískovištěm“, ve kterém si náplň vytvářejí hráči svými činy. Svět má svou historii a odhalovat v něm lze tajemství prastarých civilizací. Hra se navíc nese v brutálním duchu předlohy. Tahat tak za sebou můžete mrtvoly, kterým lze vyříznout srdce a to na oltáři obětovat bohům.

Budovat navíc můžete vlastní osadu, do které lze unášet počítačem řízené obyvatele světa. Ty mučením přinutíte, aby se stali vašimi sluhy. Mohou z nich být třeba bojovníci, řemeslníci nebo baviči.

Autoři navíc přislíbili zveřejnění oficiálních vývojářských nástrojů pro vznik modifikací.

VIDEO: Conan Exiles - trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

3. Crackdown 3

datum vydání: poslední čtvrtletí roku 2017



: poslední čtvrtletí roku 2017 platformy: PC a Xbox One



Série Crackdown místo emotivního příběhu sází na velkolepé výbuchy a třeskutou akci. Srovnat se zemí tak můžete třeba i mrakodrap. Právě problémy s vyprávěním děje v kombinaci s otevřeným světem však byly častou výčitkou vůči předchozím dílům.

Vývojáři proto přepracovali systém, jakým vám informace sdělují. Klíčové budovy jsou částečně průhledné a Crackdown tím naznačuje, že v jejich prostorách objevíte něco zásadního. Ve hře existují také obrovské televizory, které vám nabízejí nákup nově odemknutých prvků.

Crackdown 3

V síťové složce navíc půjde zničit naprosto cokoliv a destrukce přitom prý respektuje fyzikální zákony. Kromě velkolepých výbuchů však půjde prorážet i díry do zdí a stropů. To pak může posloužit k rychlejšímu pohybu po objektech.

Tvůrci při oznámení slibovali, že Crackdown 3 pro komplexní výpočty právě při likvidaci budov využije vzdálené servery Microsoftu. Tato funkce ostatně měla být jednou z výhod Xboxu One. Microsoft však o jejím využití po uvedení konzole na trh přestal hovořit, a není tak zřejmé, jestli se tento prvek ve finální hře vůbec objeví.

Crackdown 3 se navíc dočkal odkladů a zatím se hovoří jen neurčitě o konci letošního roku.

VIDEO: Crackdown 3 First Look Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

4. Tekken 7

datum vydání: začátek roku 2017



: začátek roku 2017 platformy: PC, PlayStation 4 a Xbox One



Ačkoliv je Tekken 7 již od roku 2015 k dispozici v automatových hernách v Japonsku, na konzole a počítače zavítá teprve letos. Tentokrát se v něm bojuje jen jeden na jednoho a těšit se lze na dva nové herní principy.

Jedním je prvek Rage Art, se kterým jsou téměř poraženým postavám dostupné speciální útoky ubírající zhruba 30 % protivníkova zdraví, ale vypnete tím dobíjení attack power.

Tekken 7

S Power Crush pak lze útočit i ve chvíli, kdy vás trefuje nepřítel. Nepřítel vás přitom však i nadále zraňuje. Změn navíc doznal systém pohybu, který se více blíží dílu Tekken Revolution.

Hra zahrnuje odemykatelné úpravy vzhledu a šanci získávat za výhry speciální bedýnky. Tekken 7 je navíc první hra v sérii, která využije technologii Unreal Engine.

VIDEO: Omrkněte Lucky Chloe, novou postavu z bojovky Tekken 7 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

5. Injustice 2

datum vydání: 16. května v Severní Americe, Evropské datum zatím známo není



: 16. května v Severní Americe, Evropské datum zatím známo není platformy: PlayStation 4, Xbox One, iOS a Android



Injustice je série bojovek, ve které se utkávají superhrdinové i proslulí ničemové. Hranice mezi dobrem a zlem se tu však mažou, a proti sobě se tak mohou postavit i dvě kladné postavy.

Pokud se hra od léta 2016 zásadním způsobem nezměnila, nese se ve velmi podobném duchu jako první díl. Žádné drastické změny principů tedy nečekejte. Výrazným novým prvkem bude zřejmě jen vybavování postav.

Injustice 2

Po odehraných zápasech budete získávat nové předměty, které budou upravovat statistiky hrdiny a v některých případech přidávat i nové schopnosti. Například speciální útoky, dostupné pouze když hrdinovi zbývá už jen málo života. Vývojáři však slibují, že při vyhledávání zápasů bude možné hrát i se základními verzemi postav bez jakékoliv dodatečné výbavy.

VIDEO: Trailer ke hře Injustice 2 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

6. Gravity Rush 2

datum vydání: 18. ledna 2017



: 18. ledna 2017 platformy: PlayStation 4



Gravity Rush 2

Hlavním lákadlem hry Gravity Rush 2 jsou hrátky s gravitací. Díky nim postava může létat, ale třeba i chodit po zdech. Výsledkem je nezvyklý systém pohybu, díky kterému titul nepůsobí tuctově. Příběh přímo navazuje na první díl a Gravity Rush 2 láká na otevřený svět plný akce. Sociální vrstvy jsou v této hře oddělené výškou, ve které žijí. Bohatší tedy doslova bydlí na chudšími.

Vývojáři navíc slibují 20 až 40 hodin zábavy. Oproti prvnímu dílu tedy hra značně nabobtnala. První hra ostatně vyšla nejprve jen pro handheld PlayStation Vita a teprve o čtyři roky později se dočkala i remasteru na PlayStation 4. A zaslouženě. Má totiž vskutku co nabídnout.

VIDEO: Záběry z hraní Gravity Rush 2 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

7. Metal Gear Survive

datum vydání: v průběhu roku 2017



: v průběhu roku 2017 platformy: PC, PlayStation 4 a Xbox One



Příští přírůstek do série Metal Gear do seznamu nejočekávanějších her tak trochu patří i nepatří. Zvláštní kombinace kooperace a zombíkům podobných stvoření totiž do série nezapadá. A není proto vyloučeno, že ji nikdo neočekává. Zároveň však hra v seznamu nejvýznamnějších připravovaných titulů nemůže chybět.

Začínáte v pouštním prostředí plném trosek. Společně se svou posádkou jste propadli červí dírou, a k vidění jsou tak například jen poloviny budov.

Titul se od tradic série odchyluje kvůli tomu, že na něm vůbec poprvé nepracuje návrhář a otec Metal Gearu Hideo Kojima. Ten se vydavatelstvím Konami rozešel ve zlém a ke hře prozradil jen to, že by ji pojal odlišně. Nechápe totiž, co mají zombíci se světem hry společného. Kromě kooperace prý bude významný plíživý postup.

VIDEO: Ukázka z hraní Metal Gear Survive Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

8. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

datum vydání: 3. března



: 3. března platformy: Wii U, Switch

(Ondřej Zach ) Ačkoliv někteří píšou o letošní Zeldě jako o akční hře na hrdiny, po kratší debatě v redakci jsme se shodli, že Zeldu zařadíme mezi akce. Jistě, hlavní hrdina Link si vyrábí vlastní předměty a mění výbavu, chybí však získávání zkušeností. Je to tedy především akce v otevřeném světě se spoustou hádanek, se souboji a samozřejmě příběhem. Po krátkém zahrání můžeme konstatovat, že je na co se těšit.