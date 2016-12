12 tvůrců, kteří změnili videoherní svět

Tvorba videoher je lákavý (a náročný) obor, do kterého se žene spousta nadšenců. Někteří s vidinou hromady peněz, jiní s touhou změnit videoherní svět. Málokomu se to povede, ale je pár těch, kteří to zvládli. Kteří tvůrci se podle nás nesmazatelně zapsali do historie?

1. Hironobu Sakaguchi

Hironobu Sakaguchi

Nechceme, aby to znělo stereotypně, ale Asiaté jsou na videohry machři. Speciálně pak usměvavý pán Hironobu Sakaguchi. Ten v roce 1987 přišel s titulem Final Fantasy. Slíbil si, že pokud hra neuspěje, vrátí se zpět na univerzitu, ze které odešel. Školní batoh znovu oprašovat nemusel. Z Final Fantasy se stala extrémně úspěšná série, které se prodalo kolem 115 milionů kusů po celém světě a výrazně ovlivnila žánr her na hrdiny.

Přínos Sakaguchiho pro herní svět byl v roce 2000 oceněn místem v Síni slávy organizace Academy of Interactive Arts & Sciences. Hironobu se pokusil uplatit i jako režisér, na kontě má například film Final Fantasy: The Spirit Within z roku 2001, ale ten, bez ohledu na recenze, prodělal více než 90 milionů dolarů. Tvůrce v roce 2003 opustil studio Square (aktuálně Square Enix), pod jehož hlavičkou vzniká série Final Fantasy a založil vlastní společnost Mistwalker, která stojí například za hrou Blue Dragon.

2. Ralph H. Baer

Pokud se někomu přezdívá „Otec videoher“, je jasné, že to nebude pro nic za nic. Baer je považován za osobu, která stála za zrodem myšlenky videoherních konzolí pro domácí využití. Už v roce 1951 se začal touto ideou zabývat, ale v dané době se jeho nápady nedočkaly nadšených ohlasů. Trvalo 15 let, než měl šanci se téhle tématice intenzivněji věnovat. Dostal k dispozici 2 500 dolarů a byli mu přiděleni dva spolupracovníci, inženýři Bill Rusch a Bill Harrison. Díky jejich společné snaze vznikla konzole „Brown Box“.

Koluje historka, že ve chvíli, kdy byla konzole předvedena patentovému úředníkovi, seběhlo se celé patro a všichni si chtěli dosud nevídanou novinku vyzkoušet. Komerční verze se dostala do prodeje v roce 1972, a to pod jménem Magnavox Odyssey (výroby se ujala firma Magnavox). Prodalo se zhruba 340 tisíc kusů. To inspirovalo jiné společnosti (například Atari), aby začaly po tomto odvětví zábavy také pokukovat. Je na místě zmínit, že Baer je i tvůrcem první světelné pistole. Zemřel 6. prosince 2014.

3. Michael Morhaime

Michael Morhaime na Blizzconu 2016

Samozřejmě v našem přehledu musí figurovat i někdo z Blizzard Entertainment a volba padla na prezidenta a spoluzakladatele této legendární společnosti.

Důvody není úplně nutné objasňovat, ale jen pro úplnost, Blizzard nabídl hráčům ikonické projekty jako Warcraft, Starcraft, Diablo nebo legendu žánru MMORPG (massive multiplayer online role-playing game) World of Warcraft, kterou stále zbožňují miliony hráčů. Není tak divu, že Michael obdržel za svou práci několik prestižních cen a v roce 2008 byl uveden do Síně slávy Academy of Interactive Arts & Sciences. A Morhaime se netěší pouze z vitríny plné cen, ale také z toho, že se jeho odměny, které dostává od Blizzardu, počítají v milionech dolarů.

4. Will Wright

Will Wright

Tenhle nenápadný herní designér je jednou z nejvýraznějších osob v branži. A není divu, na kontě má legendární budovatelskou strategii SimCity z roku 1989, díky které se dostal do povědomí hráčů.

Ale opravdovou hvězdu z něj udělal jiný titul, a to „simulátor života“ The Sims. Jde o nejúspěšnější videoherní sérii pro PC, které se po celém světě prodalo více než 175 milionů kusů. The Sims jsou nejvýraznějším dílkem tohoto tvůrce, ale stydět se nemusí ani za jiný počin jménem Spore z roku 2008, kterého se za první tři týdny prodalo více než 400 tisíc kusů. Bonusem pak byly velmi pozitivní recenze.

5. John Carmack

John Carmack

Asi málokdo nám bude oponovat, pokud prohlásíme, že John je jedním z nejznámějších videoherních tvůrců vůbec. A také nejoceňovanějších. Má na svém kontě spoustu různých trofejí. Ty ani nebudeme vyjmenovávat, protože by to bylo na samostatný článek.

Není divu, že je John tak populární, vždyť díky němu jsme si mohli užívat projekty jako Commander Keen, ale především Wolfenstein 3D, Doom nebo Quake, na kterých pracoval jako hlavní programátor. Carmack proslul také tím, že vytváří grafické technologie, které často používají i jiní tvůrci. V roce 2013 začal Carmack spolupracovat na brýlích pro virtuální realitu Oculus Rift, což byl důvodem, proč opustil vývojářské studio id Software. A aby se náhodou nenudil, založil společnost Armadillo Aerospace, která se zaměřuje na cesty do vesmíru pro veřejnost.

6. Ed Boon

Ed Boon

Série Mortal Kombat je velmi populární a patří mezi nejoblíbenější bojovky, ale to není hlavní důvod, proč se Ed Boon objevuje v našem výčtu nejzajímavějších videoherních tvůrců.

Vybrali jsme ho proto, že jeho „dítko“ Mortal Kombat bylo jednou z příčin pro vznik věkové klasifikace her v několika zemích. Krvavá bojovka velmi výrazně přispěla k tomu, že byl v USA vytvořen systém ESRB (Entertainment Software Rating Board) a v Austrálii Australian Classfication Board. Kromě toho se Mortal Kombat stal předlohou pro jeden z mála snesitelných filmů na motivy videoher.

7. Hideo Kojima

Hideo Kojima

Bývalý viceprezident společnosti Kojima Digital Entertainment a současný ředitel Kojima Productions stojí hned za několika úspěšnými sériemi, ale tou bezesporu nejznámější je Metal Gear, která pomohla definovat žánr stealth akcí.

Z Metal Gearu se stala extrémně populární značka, prodalo se přes 27 milionů her ze série. A stejně jako většina zmíněných kolegů i Hideo se může pochlubit množstvím různých cen (včetně MTV Game Award). Kromě Metal Gearu spolupracoval titulech Policenauts nebo Castlevania: Lord of Shadows. I ty mají slušné množství fandů.

8. Sid Meier

Sid Meier

Co by to bylo za přehled nejvýraznějších herních tvůrců, kdyby v něm nefiguroval Sid Meier, který si získal srdce hráčů díky sérii strategií Civilization. Někteří jdou tak daleko, že ho označují za „Otce amerických videoher“. A není to úplně přehnané.

V roce 1982 Sid Meier a Bill Stealey založili firmu MicroProse, která zaštítila legendární tituly, jako je zmíněná Civilization, ale také například Railroad Tycoon nebo Sid Meier ́s Pirates!. Meier ovšem neusnul na vavřínech, aktuálně působí ve společnosti Firaxis Games (v roce 1996 se stal spoluzakladatelem), která nabídla vynikající XCOM 2. Sid nezapomněl ani na svou milovanou Civilization, nedávno se objevil titul Sid Meier ́s Civilization VI. I ta se dočkala především pozitivních ohlasů.

9. Gabe Newell

Gabe Newell

Gabe měl teplé a velmi (ale velmi) dobře placené místečko v Microsoftu, ale přesto neměl dojem, že je to pro něj to pravé ořechové, a tak po 13 letech softwarový gigant opustil a společně s dalším bývalým zaměstnancem Microsoftu Mikem Harringtonem založili v roce 1996 firmu Valve. A za to jsou jistě mnozí hráči opravdu rádi, protože Valve stojí za kultovními hity jako Half-Life a Half-Life 2, Counter-Strike, Portal, Team Fortress , Dota 2 nebo Left 4 Dead.

Newell se ovšem proslavil i něčím jiným, a to tím, že je docela rázný kritik. Vyjádřil se v tom smyslu, že například vývoj her pro PlayStation 3 je „pohromou na mnoha úrovních“, službu Xbox Live označil za „katastrofu“. A stejný výraz použil i pro operační systém Windows 8. Gabe si může dovolit být otevřený. Jeho jméno má váhu. Nejen že obdržel ocenění BAFTA za působení ve videoherní branži, ale kromě toho je jeho jmění odhadováno na 2,2 miliardy dolarů.

10. Shigeru Miyamoto

Shigeru Miyamoto

Japonský šikula Shigeru se ve videoherní branži pohybuje už dlouhé roky. V roce 1977 se přidal k Nintendu, a to by mu mělo být hodně vděčné, protože Miyamoto stál u zrodu oblíbených projektů jako je Donkey Kong, The Legend of Zelda a nebo série her s Mariem, což je nejúspěšnější videoherní značka všech dob (prodalo se více než 528 milionů kusů her). Kromě toho měl velmi důležitou roli při tvorbě konzole Wii, která pomohla s popularizací pohybového ovládání.

Pokud jde o tvorbu her, Shigeru vyznává velmi jednoduchou filozofii. Nevěří v to, že si titul vyzkouší různé testovací skupiny lidí, které pak zhodnotí, zda jde o povedenou záležitost nebo ne. Miyamotův přístup je jednodušší, předpokládá, že to, co baví jeho, bude bavit i ostatní. A zatím mu to vychází.

Mimochodem, Shigeru se pyšní několika zajímavými přezdívkami. Časopis Time ho nazval „Spielbergem videoher“ a „Otcem moderních videoher“ a The Daily Telegraph použil termín „mnohými považován za nejdůležitějšího herního tvůrce všech dob“.

11. Peter Molyneux

Peter Molyneux

Molyneux nemá na kontě ty naprosto nejúspěšnější projekty (i když prodejnost některých jeho her se pohybuje v řádech milionů), ale je tvůrcem nebo spolutvůrcem velmi originálních titulů. Spoluzakladatel legendární firmy Bullfrog Productions přišel například s konceptem na první titul, ve kterém si člověk „hraje na boha“ Populus, ale také pomohl se vznikem oblíbené série Fable, zábavných her Dungeon Keeper nebo klasického Theme Parku. Tolik historie. Z jeho aktuálního působení na herní scéně jsme však přinejmenším rozpačití (číst profil).

12. Alexej Pažitnov

Autor Tetrisu Alexej Pažitnov

Musíme zmínit i ruského tvůrce Alexeje Pažitnova, který v roce 1984 vytvořil legendární hru Tetris. Ta mu vynesla místo mezi nejvýraznějšími tvůrci. Tetris byl první hrou, která byla dovážena ze Sovětského svazu do USA. Navíc se často umisťuje na předních příčkách žebříčků nejpopulárnějších her. Tetrisu se napříč různými platformami prodalo více než 495 milionů kopií, což z něj dělá nejprodávanější hru vůbec. Alexej se samozřejmě snažil na úspěch Tetrisu navázat, ale to se mu trošku očekávatelně nepovedlo. Ovšem nemusí kvůli tomu být smutný, jedna hra stačila k tomu, aby se nesmazatelně zapsal do historie.

A je to, dvanáct videoherních tvůrců, kteří v digitálním světě zanechali velmi výrazný otisk. Zajímavých tvůrců samozřejmě existuje mnohem více, ale tihle pánové utkvěli v paměti nám. A vy můžete v diskusi napsat, který šikula je podle vás ikonou videoherní branže. Je to třeba Christopher Weaver, zakladatel Bethesda Softworks? Nebo snad někdo úplně jiný?