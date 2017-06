Nintendo na E3 2017 oznámilo hry, ve které majitelé Switche doufali

Show zahájily hrané reklamní spoty, v nichž se lidé skvěle baví s hybridní konzolí Switch. K vidění byla netradiční bojovka ARMS, která vychází v pátek, připravovaná týmovka Splatoon 2 či fotbal FIFA 18. Jakoby mimoděk se mezi již známými hrami objevily záběry ze sportovní hry s auty Rocket League.

Půjde o plnohodnotnou verzi, která navíc nabídne lokální multiplayer a bonusové předměty a auta. Zmíněný Cross-Network play znamená, že se hráči se Switchem utkají s těmi, kteří hrají na počítači nebo na konzoli Xbox One. Vychází koncem roku.

Následovala ukázka z hutné hry na hrdiny Xenoblade Chronicles 2, v níž se pustíme do hledání místa nazvaného Elysium. Má to být ráj pro celé lidstvo. Soubojový systém vychází z předchozích dílů. Vychází taktéž koncem roku.

Zábavně vypadal nový Kirby, kterého půjde hrát až se třemi dalšími lidmi. Samozřejmě se počítá s kopírováním schopností nepřátel. Grafika je oproti dílům z 3DS pochopitelně někde jinde. Vydání je plánováno až na příští rok.

Další zastávka: Pokémoni. Fandové byli dost zklamáni, když se z nedávného oznámení vyklubala pouze vylepšená verze bojovky Pokkén Tournament z Wii U a upravená verze hry na hrdiny Pokémon Ultra Sun / Moon na handheld 3DS. Slova, na která mnozí čekali, nakonec zazněla.

Tsunekazu Ishihara, CEO Pokémon Company totiž oznámil, že studio Game Freaks začalo vyvíjet hru na hrdiny s Pokémony na Switch. Naznačil také, že na hru si počkáme více než rok.

Ve vývoji je také akce Metroid Prime 4, bohužel trailer nazvaný „first look“ neukazuje vůbec nic.

Mile vypadá připravovaná hra s dráčkem Yoshim, který se pohybuje mezi rekvizitami z papíru. Jednoduchá grafika, ale moc hezká. Hratelnost odpovídá tomu, co známe z 3DS, takže je na co se těšit. A hrát půjde i v kooperaci.



Následuje bližší představení již dříve oznámených placených rozšíření Zeldy. Na video se můžete podívat tady. Ve Skyrimu na Switch se objeví Linkův meč, štít i oblek, ale to už víme z konference Bethesdy. Nechyběly ani nové záběry z Fire Emblem Warriors, což je akční hra na hrdiny od tvůrců Hyrule Warriors.

Velmi dobře vypadající hru na hrdiny Mario + Rabbids: Kingdom Battle známe už z tiskovky Ubisoftu a blíže si ji představíme ve středu.

Následuje ovšem největší pecka: Super Mario Odyssey. Je to klasický Mario, „jen“ ve 3D a v otevřeném světě. Zachraňovat budeme princeznu Peach ze spárů Bowsera. Kdo by to čekal.

K vidění bylo hned několik velmi odlišných prostředí a nový mechanismus, jenž se týká Mariova klobouku. Cappy funguje nejenom jako bumerang, ale ovládne třeba i „mysl“ protivníka, jehož schopností lze dále využít. Hra vychází 27. října. To bude hodně nabitý měsíc, že?