Rapující zvířátka v PaRappa the Rapper jsou šílená jako před 20 lety

Vždy, když už mám pocit, že jsem v počítačových hrách viděl všechno, přistane mi na stůl nějaká japonská šílenost a já zase zjistím, že jsem ve skutečnosti neviděl vůbec nic. Simulátor znásilnění? Páření zvířat v lidských oblečcích v postapokalyptickém světě? Není problém. Hra, v níž v roli malého psíka musíte získat svojí životní lásku tím, že porazíte v rapu ninja cibuli a kuřecího kuchaře, mi přesto dokázala minimálně pozvednout obočí v nechápavém výrazu.

Další remake

PaRappa The Rapper: Remastered

Tentokrát sáhla restauratérská ruka hodně hluboko do minulosti a vytáhla titul, který v dnešní době působí vskutku bizarně. Originální PaRappa the Rapper vyšel roku 1996 na první PlayStation a byť si zde vydobyl takřka kultovní pozici, dnešním hráčům nemá kromě hudební stránky co nabídnout. Vlastně je to patrně vůbec první „rytmická“ hra, která stála na začátku všech těch Just Dance, Guitar Hero a dalších hudebních her, jež se před pár lety s velkou slávou nečekaně objevily jen proto, aby ještě rychleji zase zmizely v propadlišti dějin.

Herní náplní není nic jiného, než do rytmu mačkat tlačítka, která se objevují na obrazovce. Pokud se daří, hra vás odmění dalším kusem písničky. Pokud ne, což na vyšší obtížnosti není nic ostudného, budete nuceni pilovat některé úseky do zblbnutí. Naštěstí je kolem takto primitivní náplně ještě příběhová omáčka, která celý zážitek posouvá na jiný level.

Pro děti, nebo huliče?

PaRappa The Rapper: Remastered

Naivní zápletkou a kouzelným technickým zpracováním, které kombinuje trojrozměrný svět s pouze placatými postavičkami, dává hra najevo, že je zřejmě cílená na malé děti. V roli psíka Parappy se ucházíte o srdce vyvolené květinky Sunny (to není žádná metafora, opravdu je to květina), čehož se nejsnáze dosáhne samozřejmě rapováním.

Díky mnoha absurdním situacím a dotaženému konceptu se u hry možná nakonec více budou bavit dospělí. Po celou dobu jsem se střídavě smál a v nepochopení kroutil hlavou a scénu, kdy Parappa s písničkou na rtech předbíhá frontu u WC, si budu pamatovat ještě dlouho. Celá tato sranda však trvala jen něco přes hodinu a to ještě nemám žádný hudební sluch, takže jsem dost pasáží opakoval.

I když absence hudebního sluchu možná nakonec bude spíše výhodou. Hra často špatně vyhodnotí stisknutí tlačítka a přesto, že jste se evidentně trefili správně, započítá se vám chyba. Naštěstí to funguje i naopak, takže se to vyrovná.

Drahý špás

PaRappa The Rapper: Remastered

Nemůžu zastřít, že jsem si celou hodinku hodně užil. Ale pokud se zamyslím, jestli to stálo za těch 409 korun, což je cena, za niž se hra aktuálně prodává, tak musím říct, že spíše ne. Jako studijní ukázka toho, co lidem ke štěstí stačilo před 20 lety, je titul nepochybně zajímavý, ale nic víc než krátké povyražení nenabízí. A kromě těch nejvytrvalejších lovců achievementů nemá nikdo jediný důvod se ke hře vracet. Jediná zábavná část je totiž příběhová linka a na tu se stačí podívat třeba na YouTube.