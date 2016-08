RECENZE: V Deus Ex: Mankind Divided zažijete v Praze nový typ segregace

Příběh Deus Ex: Mankind Divided přímo navazuje na pět let starý díl Human Revolution. Incident způsobený hlavním padouchem předchozí hry, během kterého lidé s technologickými implantáty (dále jen augmentovaní) začali bezdůvodně útočit na okolí, rozdělil lidskou společnost na dva tábory.

Zatímco zpočátku byli augmentovaní hromadně verbováni jako efektivní pracovní síla, zmíněný incident je pasoval do role psanců. Po světě vznikají ghetta i celá města určená výhradně pro ně. Nevraživost mezi „těmi čistými“ a „plecháči“ se neomezuje jen na nekonečnou spirálu verbálního či fyzického napadání. Teroristické útoky jsou páchány oběma stranami. Je však patrné, která má navrch.

Deus Ex: Mankind Divided

Od té doby uplynuly dva roky. Hráč se opět vžívá role augmentovaného agenta Adama Jensena. Ten je členem speciální jednotky Interpolu, určené pro globální boj s terorismem. Hlavní hrdina tuší, že s jednotkou manipuluje frakce po světovládě dychtících Iluminátů, a proto zároveň spolupracuje s organizací Juggernault Collective. V Interpolu tak hraje roli dvojitého agenta.

Je rok 2029 a po ne úplně úspěšné misi v Dubaji se Jensen vrací na základnu anti-teroristického útvaru do Prahy. Možná ne úplně shodou okolností se připlete k dalšímu ze série teroristických útoků. Vypátrat pachatele se zdá být snadné. Jenže ve světě Deus Ex není nic takové, jak se zdá, a důvěra je nedostatkovým zbožím.

Sedmnáct minut hraní

VIDEO: Sedmnáct minut z futuristické Prahy v Deus Ex Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Svět lží a konspirace

Příběh se řadí rozhodně k tomu ambicióznějšímu, co akční hry nabízejí, a baví tím víc, čím déle hrajete. Abyste jej však zcela pochopili, je nutné ve hře číst a poslouchat a tím nemyslím jen povinné rozhovory v rámci hlavních misí. Ústřední dějová linka totiž využívá velmi bohatého universa a příběhového pozadí, které je třeba vstřebat.

Vřele doporučuji neignorovat velmi krátké e-booky, noviny, televizní zprávy či popisky zobrazované při nahrávacích obrazovkách. Jinak se totiž budete ve změti jednotlivých korporací, postav a jejich motivacích dost ztrácet.

Autoři mě velmi potěšili tím, že e-booky, poznámky, nebo e-maily se vám automaticky stahují do menu a není nutné je hned číst. A ještě lépe, bezplatná mobilní aplikace Deus Ex Universe by vám měla umožnit číst objevené informace i na tabletech a telefonech, kdy budete chtít.

Bohužel, ačkoliv jsem měl aplikaci synchronizovanou se svým účtem u Square a ten propojený s účtem na PSN, herní databáze se v aplikaci odmítala načíst. Proč se nakonec rozhodla fungovat, mi dosud zůstává záhadou. Pokud ji tedy hodláte využívat, doporučuji s instalací neotálet.

Mimochodem, mezi její další zajímavé funkce patří vtipné skenování trojúhelníkových symbolů poschovávaných ve hře, které vám pak v aplikaci odemknou dokumenty o tvorbě hry. Prostě namíříte kameru v telefonu na obrazovku a skenujete. I tady je však prostor ke zlepšení, zvuk videí byl totiž alespoň v mém případě dost nekvalitní.

Deus Ex: Breach Mód Breach je součástí Mankind Divided. Ovládáte v něm vašeho virtuálního avatara, který se v prostředí virtuální reality snaží hackovat cizí data. Hra se ovládá prakticky stejně jako hlavní hra, disponuje stromem dovedností a lehkým příběhem, vizuální stránka mě však naprosto odradila. Breach má dodat hře možnost nekonečného hraní díky vylepšování vlastních rekordů a porovnávání vašeho skóre a časů s ostatními hráči. Asi nepřekvapí, že jsou v módu přítomny mikrotransakce. Pokud Breach pomůže zaplatit vývoj dalšího Deus Exu, je to jedině dobře, sám jsem v něm však nevydržel déle než hodinu. Deus Ex: Breach

VIDEO: Breach je bonusový režim v Deus Ex: Mankind Divided Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Připravte si papíry na inspekci

Drtivá většina Mankind Divided se tentokrát odehrává v Praze. A musím říct, že přes všechny jazykové i faktické nesmysly a nelogičnosti jsem se nakonec rozhodl hře ve výsledné známce pár procent přidat, a to právě díky zasazení. Baví to totiž samo o sobě. Na skutečné ulice, nedej bože městský plán, hned zapomeňte, zato architektura, české nápisy i ne úplně běžná jména vás nenechají na pochybách, kde se zrovna nacházíte.

Deus Ex: Mankind Divided

Kolemjdoucí a policie na vás často pokřikují ryzí češtinou a mezi jmény jsou například Bohdan Tůma, Dana Černá nebo Libor Terš. Máme tu undergroundové noviny Samizdat, komplex Útulek (jinak taky nazývaný jako Golem City), divadelní představení R.U.R. a řadu dalších věcí, které prostě potěší. A když jedna z hlavních postav v rámci svého anglického proslovu užila slovní spojení „chlupatí pricks“, musel jsem se smát.

Výčet nesmyslů by vyšel na samostatný článek, od občas prohozených barev na státní vlajce, přes rozhovory policistů, kteří na sebe někdy mluví střídavě česky a anglicky, až po přes absenci přípony „-ová“ u ženských jmen. První zvolená česká prezidentka se tak podle hry jmenuje Žofie Růžičková a český název po ní přejmenované stanice zní Růžičkovo nádraží. Jenže toto je do vydání Kingdome Come: Deliverence nejspíše jediná aktuální hra s důrazem na české prostředí a bavil jsem se i díky těm hloupostem.

Deus Ex: Mankind Divided

Engine potěší i zklame

A když už mluvíme o prostředí, nemohu nezmínit ten fantastický důraz na detaily. Hra v tomto ohledu trochu připomene Bioshock a ti, kteří se neradi zastavují nebo neholdují detailnímu průzkumu okolí jej dost možná ani nezaregistrují, ale to je velká škoda. Lokace vyzařují osobitost a obrovská spousta detailů vám pomáhá dotvořit si představu o tom, kdo například danou místnost používá a co v ní dělá. Občas jde tento způsob vyprávění ruku v ruce s informacemi v e-mailech nebo rozhovorech. Je to skvělý pocit, když si to pěkně spojíte a ono to do sebe zapadá.

Dawn Engine je navíc schopen vytvářet nádherná kouzla se světlem, což naplno vynikne v lokacích jako Útulek nebo noční Praha za deště. Ta všudypřítomná posedlost oranžovou z Human Revolution je naštěstí minulostí. Do toho si připočtěte vynikající hudbu od Michaela McCanna, autora soundtracku předchozí hry, a máte atmosféru jako hrom.

Deus Ex: Mankind Divided

Engine je však zároveň také jedním z největších záporů hry. O co krásnější lokace vám hra staví na obdiv, o to hůře vypadají animace postav během rozhovorů. Ty působí jako nemotorné loutky a synchronizace rtů s řečí není ani tak špatná, jako spíše neexistující. Tohle je velké minus pro hru, která rozhovorů nemá zrovna málo.

Ještě hůře to vypadá, když se snažíte bezvládné tělo odtáhnout z dohledu stráží. Je to jako tahat hadrovou panenku, která se vám ještě k tomu zasekává o ostatní objekty a občas vám vypadává z rukou. Jedna vedlejší mise zaměřená na tuto formu perverzní zábavy vám díky tomu vypije odhadem tak litr vaší bublající krve.

Umělá inteligence má také svoje rezervy. Nepřátelé vás občas nepronásledují za určitý bod nebo nejsou schopni přelézt malou překážku, přestože dokážou solidně zatopit a chovají se vcelku tak, jak jsme na to u většiny podobných her zvyklí. Naštěstí si můžete optimalizovat HUD, protože Mankind Divided jej má chvílemi docela rušivý. Osobně jsem si vypnul zbytečné ikonky symbolizující možný přesun mezi kryty. Hra nadále využívá efektivní kombinace pohledu z první a třetí osoby.

Deus Ex: Mankind Divided

Praha volá

Struktura hry zůstává stejná, jak jsme na ni v sérii zvyklí. Ačkoliv kromě Dubaje navštívíte i Londýn a švýcarské Alpy, jediným městem, po kterém se můžete nerušeně pohybovat, je tentokrát Praha. Mění se sice denní doba a město je rozděleno na několik samostatných lokací, oproti předchozím hrám je to však jediný městský hub. Je pravda, že jisté globální kouzlo těchto her se tím sice vytrácí, na druhou stranu Deus Ex skoro výlučně v českém prostředí? Nevadí. Kromě hlavních misí můžete plnit i ty vedlejší, které za hlavními v atraktivitě a zpracování nijak nezaostávají. Bohužel je hodně snadné některé z nich minout, což je vždycky velká škoda.

Mankind Divided zůstává mixem akce a hry na hrdiny s velkým důrazem na hráčovou vynalézavost a průzkum prostředí. I proto zmíněný důraz na detaily hře tak sedne, jde ruku v ruce nejen s vyprávěním herního příběhu, ale především odpovídá stylu hry. Prošmejdění každého koutu ve snaze nalézt munici či součástky na vylepšování zbraní se vyplácí. Prakticky neustále máte na výběr, jak se z bodu A dostat do bodu B. Hra vám to přitom nedává okatě najevo. Waypointy neprozrazují rozmístění větracích šachet, ani díry v plotu nebo okenní římsy, po kterých lze šplhat. Lze se jich však dopátrat aktivací speciálního zraku.

Deus Ex: Mankind Divided

Agent budoucnosti

Akce byla také výrazně vylepšena. Do zbraní lze nadále vložit různou munici, která nepřátele třeba jen paralyzuje nebo projde jejich pancéřováním. Mezi nové schopnosti patří zpomalování času ve stylu střílečky F.E.A.R., vystřelovací čepele, které lze použít jako výbušniny, na odlákání pozornosti nebo okamžitou eliminaci nepřátel. Icarus Dash připomene teleportování ve stylu Dishonored a brnění Titan vás dočasně ochrání před nepřátelskou palbou. Přibyly také kanon nebo vystřelovací tesla cívky k paralyzování protivníků.

Vrací se prakticky všechno, co bavilo už v Human Revolution. Můžete se zneviditelnit, zmírnit pád z výšky, prorážet stěny nebo třeba ztišit své kroky. Hackování je ve hře prováděno formou zábavné minihry a rozhodně se vyplatí do něj investovat více zkušenostních bodů. Můžete pak vypínat kamery nebo nařídit dronům a kulometům střelbu do vašich protivníků. Návrat slaví i možnost odhadovat správné odpovědi během rozhovorových sekvencí. Čekají na vás i těžké volby v rámci příběhu a je skvělé vidět, když postavy reagují na váš postup hrou.

Deus Ex: Mankind Divided

New Game Plus

Že to zní všechno skvěle? No, ono to skvělé je, jenom si na to musíte počkat. Hra vám totiž po úvodní misi sebere všechny schopnosti a dá vám k dispozici jen pár bodů, za které si můžete některé znovu pořídit. Co hůře, ty opravdu šťavnaté a nové dovednosti z Mankind Divided stojí body dva a pokud se je rozhodnete využívat, je třeba dočasně vypnout jinou již odemčenou schopnost. Až asi ve dvou třetinách hry, pokud splníte určitou vedlejší misi, vám hra toto nepříjemné omezení odstraní.

Zpočátku tak budete dost frustrovaní, když budete vidět možnosti, které by vám hra mohla dát, ale prostě nebudete mít odemčené potřebné dovednosti. Ale upřímně řečeno, málokterá hra motivuje tak dobře k postupu a odemykání nových schopností jako tato. Navíc postupy jednotlivých hráčů se budou výrazně lišit na základě jejich dovednostních bodů. A až hrou projdete a odemknete si New Game Plus, máte odemčeno pěkně všechno to, co jste měli k dispozici na konci předchozí hry.

Deus Ex: Mankind Divided

Prvních pár hodin New Game Plus mi tak přišlo mnohem zábavnějších, ale zároveň jsem měl pocit, že jsem si všechny ty výhody, které jsem proti protivníkům měl, opravdu zasloužil. Zlí jazykové budou nicméně tvrdit, že počáteční nedostatek dovedností má jiný důvod a tím jsou mikrotransakce, jinak ohleduplně vykázané pouze do hlavního menu hry. A možná na tom i něco bude.

Lepší na PC? Asi ano, ale... Také bych měl dodat, že jsem hrál verzi pro Playstation 4. Tu vyvíjel autorský tým Eidos Montreal, zatímco PC port měl na starosti tým Nixxes. Ten ostatně pracoval na PC verzích prakticky všech ostatních her od Square-Enixu. Je dost paradoxní, že konzole byly i zde hlavní cílovou platformou, přestože Mankind Divided je naprosto evidentně hra, které nejvíce svědčí PC rozhraní. Ovladač má málo tlačítek a trvalo mi enormně dlouho, než jsem si ovládání zažil. I poté jsem si však přál, abych měl k dispozici klávesnici k plynulejšímu a efektivnějšímu zážitku. Ale pozor. Stav PC portu bohužel podle ohlasů na internetu údajně není ideální. Hned po vydání se vynořily stížnosti hráčů ohledně řady problémů technického rázu. Hlášeny jsou mimo jiné potíže s padáním hry, akcelerací myši nebo nízkým snímkováním. Vaše zkušenosti můžete napsat do diskuze. Patche snad problémy odstraní, vždyť obzvlášť Deus Ex si na PC zaslouží bezproblémový chod.

Give me (more) Deus Ex

Kontroverzní bude i závěr hry. Na jednu stranu autorům tleskám, že se tentokrát rozhodli udělat konec ne tak toporným způsobem, jaký byl příznačný pro předchozí hry Deus Ex nebo třeba Mass Effect 3. Forma je tentokrát mnohem lepší, závěrečný (a jediný) souboj s bossem lze vyřešit více možnými způsoby a nemusí končit smrtí nepřítele.

Konec však nechává hodně nezodpovězených otázek a skoro se tváří, jako kdybychom Deus Ex dostávali každý rok. Je pravda, že snad každá hra v sérii provokovala vaši představivost, jak to asi bylo s příběhem dál, jenže Mankind Divided má konec otevřený asi tak jako první díl Pána prstenů. Došel Frodo do Mordoru? Za kolik let se to dozvíme?

Deus Ex: Mankind Divided

I závěr samotný ve mně tak posílil pocit, jako kdybych nový Deus Ex právě začínal. New Game Plus tentokrát opravdu stojí za to a herní svět nutí k detailnějšímu prozkoumávání a hledání dalších skrytých souvislostí, které mi poprvé unikly. Mankind Divided určitě není bez chyb a hratelností nevyčnívá nad svými největšími žánrovými konkurenty jako Dishonored, Splinter Cell, Hitman nebo Jeho Veličenstvo Metal Gear Solid 5.

Více než u jiných her zde platí, že čím déle ji hrajete, tím více vás bude bavit. Nezbývá než doufat, že na další díl nebudeme muset čekat půl dekády.