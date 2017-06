RECENZE: Tekken 7 je lahůdkou pro fajnšmekry, ale na nováčky nemyslí

Tekken 7 se v Japonsku na automatech objevil už v roce 2015, zhruba o rok později vyšla upravená verze s podtitulem Fate Retribution a až nyní očekávaná bojovka dorazila na PC, Xbox One a PS4.

Nebudu to protahovat, milovníci série určitě zklamaní nebudou. Opět jsme se dočkali mlátičky sázející na extrémně komplexní herní mechanismy, které není snadné vstřebat. Chce to hodiny a hodiny a hodiny cviku, než se naučíte pořádně ovládat oblíbeného bojovníka nebo bojovnici.

To by mohlo odradit nováčky, kteří jsou sérií Tekken nepolíbeni. Jistě, určitou dobu se dá přežít díky zběsilému bušení do všech tlačítek, ale pokud chcete slavit ve hře skutečné úspěchy, pak si s tímto nevystačíte. A už vůbec ne, jestliže se vrhnete na on-line hru pro více lidí.

Tekken 7

Je docela škoda, že se Tekken 7 nesnaží nováčkům příliš pomoci. Ano, příběhová kampaň poslouží jako určitý tutoriál, ale moc vás toho nenaučí. Ve hře je obsažen i tréninkový mód, ve kterém bez omezení bušíte do protivníka, a je tak možné si pilovat kombinace úderů. Ty si ovšem musíte nastudovat ze seznamu a jelikož některé postavy jich mají desítky a desítky, není to otázkou pár minut.

Mnozí by asi ocenili, pokud by jim Tekken přece jen vyšel o něco víc vstříc. Propracovanější tutoriál by nebyl úplně od věci.

Příběhová kampaň neoslní

Už jsem se zmínil o tom, že Tekken 7 obsahuje příběhový mód, který se zaměřuje ne neblaze proslulou rodinu Mishima a její ne úplně idylickou historii (znáte to, jednotliví členové se chtějí zavraždit, některým v žilách koluje démonická krev, prostě velmi křehké vztahy).

Přivítejte Kazumi Mishima Tekken 7 by měl posloužit jako uzavření ságy klanu Mishima, který má velmi bohatou historii. Jako nová postava byla ve hře představena Kazumi, což je žena Heihachiho Mishimy a matka bojovníka jménem Kazuya Mishima. Původně se počítalo s tím, že Kazumi bude ústředním padouchem, za kterého nebude možné hrát, ale nakonec se tvůrci rozhodli, že z ní udělají hratelnou postavu. Kazumi je jedinou ženskou postavou, u které bylo potvrzeno, že je nositelkou takzvaného Devil genu. Přestože byla Kazumi ve fyzické formě představena až v Tekkenu 7, ve druhém dílu bylo její a Heihachiho jméno napsáno na podlaze jedné z arén. Kromě toho byla zmíněna v animovaném filmu Tekken z roku 1998.

Musím se přiznat, že kampaň pro mě byla zklamáním. Nejenže byla dějově dost zmatená a místy nezajímavá, ale nahrávací časy nebyly úplně krátké a trvá dlouhé minuty, než se vůbec dostanete ke slovu (rozumějte: můžete někoho seřezat jako žito). Musel jsem se hodně snažit, abych jednotlivé animace nepřeskakoval.

V příběhovém módu si nelze vybírat, za koho budete hrát, tím pádem se budete muset naučit alespoň pár základních triků u více postav, i u těch, které nejsou zrovna vašimi oblíbenci. Podobný problém byl například i u Injustice 2, kdy se vám do rukou dostali bojovníci, kteří nevyhovovali vašemu stylu.

K dispozici jsou také příběhové epizody pro jednotlivé postavy. Tady už si bez omezení volíte, koho budete ovládat. Ale pokud se těšíte na propracovaný děj pro každého bijce, nechte si zajít chuť. Stručně řečeno se na začátku objeví pár řádků textu, následuje jeden zápas a pak krátká animace. Působí to prostě hodně uspěchaně a ušité horkou jehlou.

Naštěstí skvostný scénář není to, co hraje u bojovek prim (i když některé konkurenční projekty jsou i v tomto ohledu slušné), hlavní je, aby byl bojový systém propracovaný a to samozřejmě v případě sedmého Tekkena je.

Revoluční novinky nečekejte, spíše menší, ale výrazné úpravy

Herní mechanismy se dočkaly několika změn. Například přibyl Rage Art, což je velmi silný útok, který lze aktivovat poté, co vaše zdraví klesne na určitou úroveň. A jde o něco, co potenciálně může zvrátit výsledek zápasu.

Tekken 7

Dále byl přidán Power Cruch, který vám umožňuje útočit, i když schytáváte údery, nebo Screw Attack. Ten vyšle protivníka do vzduchu a nechá vás dál útočit i ve chvíli, kdy dopadne na zem. Nejde o prvky, které od základu překopou principy série Tekken, ale spíše o aspekty, které jsou zpestřením už tak propracovaných mechanismů.

V Bandai Namco Studios nezanedbali ani formu. Nejenže Tekken 7 obsahuje různé galerie, jukeboxy a podobné bonusy, ale také dovoluje uzpůsobit si vzhled jednotlivých postav. Ať už jde o účesy, oblečení, nebo různé doplňky. Možností je spousta, takže pokud si rádi hrajete s vizáží vašich bojovníků, pak si přijdete na své.

Některé předměty, které slouží k úpravě vzhledu zakoupíte za herní peníze (získáváte je během hraní, není třeba za ně platit), jiné si vybojujete v módu Treasure. V něm jste za úspěchy odměňováni truhlicemi s překvapeními.

Hra jako první ze série běží na Ureal Enginu a vypadá dobře. Alespoň většinou. Některé postavy nejsou úplně ideálně zpracované, například jejich obličeje působí, jako by šlo o voskové figuríny. Občas si také všimnete nedoladěností, jako je například to, že noha postavy zmizí v podlaze nebo že během hodu se bojovník „vnoří“ do protivníka.

Tekken 7

Arény jsou velmi pěkné a některé i lehce interaktivní, což potěší. Nejsou tedy tak interaktivní jako v případě konkurenčních projektů v podobě Injustice 2 nebo Dead or Alive, ale je milým zpestřením, když se například propadnete podlahou.

Postav je hromada

Podstatným aspektem u mlátiček jsou bojovníci. Mělo by jich být dost a měli by se od sebe lišit tak, aby si každý našel svého favorita. V tom Tekken tradičně boduje, dostupných je hromada postav s rozličnými bojovnými styly.

Vrací se staří známí a přibylo i několik nováčků. Pokud jsem počítal dobře, zatím neviděných tváří je deset. Některé jsou zapamatovatelné, u jiných předpokládám, že upadnou v zapomnění, ale samozřejmě jde o subjektivní volbu. Ten, kdo jednomu hráči přijde nudný a nepoužitelný, jiného oslní. Důležité je, že nabídka je natolik bohatá, že si vybere každý. Ať už je řeč o osvalených drsňácích, roztodivných robotech, nebo vzteklých medvědech.

Až se naučíte svého milovaného bijce ovládat v off-line módech, můžete se odvážně vrhnout do světa on-line hraní. K dispozici jsou klasické zápasy, turnaje a pár dalších módů, z nichž asi žádný nepřekvapí přehnanou originalitou. To samo o sobě není problém, ale zaskočilo mě, že se mi nedařilo najít soupeře.

A pokud ano, tak jsem byl před samotným zápasem samovolně odpojen. A to i v době, kdy už byl Tekken 7 uvolněn do prodeje.

Série Tekken i sedmým dílem potvrzuje, že je záležitostí hlavně pro ty, kteří to se žánrem bojovek myslí vážně. Těžko hledat komplexnější mlátičku, která nabízí tolik technik pro jednotlivé postavy. Nebýt zklamání v podobě příběhové kampaně a problémů s on-line multiplayerem, byla by to skoro bezchybná hra. Ale i tak jde o něco, co „bojovkáři“ musí mít. Prostě musí.