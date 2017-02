Pokud vás láká brutální akce For Honor, ale nezískali jste klíč do uzavřené betaverze, máme dobrou zprávu. Od 9. do 12. února proběhne otevřená beta, a to na PC, PlayStation 4 a Xboxu One. K vyzkoušení budou všechny režimy z bety (Dominion, Brawl, Duel) a jeden další (eliminace bez oživování).

První dojmy z hraní si přečtěte na Bonuswebu zde. Plná verze vychází 14. února.