Nejočekávanější akční hry roku 2018

1. Far Cry 5

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Kdy: 27. března 2018

Vítejte v Montaně. Celou oblast bohužel obsadila sekta Eden’s Gate, takže nezapomenutelné toulky přírodou, rybaření, jízdu traktorem či let hydroplánem okoření kromě útěku před medvědem ještě přestřelky s křupany. Tvůrci sice tvrdí, že studovali fungování sekt a postup hrou v otevřeném světě není nalajnován, my však víme, že budeme opět osvobozovat pevnosti a střílet hlava nehlava. A po dvou letech od vydání posledního dílu v sérii (Far Cry Primal) se na to už dost těšíme.

2. Red Dead Redemption 2

Na čem: PlayStation 4, Xbox One

Kdy: jaro 2018

Pokud nepočítáme Tetris a Minecraft, je Grand Theft Auto 5 nejlépe prodávanou hrou všech dob, která navíc, především díky skvělé on-line složce, láká stále nové a nové hráče. Rockstar by na tento úspěch samozřejmě rád navázal, takže multiplayer bude zásadní částí i chystaného westernového Red Dead Redemption 2. Nemusíme se však prý bát, že by to znamenalo nějaké ústupky v příběhové kampani. V prequelu původního RDR prožijeme příběh psance Artura Morgana a jeho gangu Van der Linde, kterak kradou, loupí a bojují napříč Amerikou, aby přežili. Těšit se můžeme na obrovský otevřený svět a klasické kovbojské kratochvíle jako přepadávání vlaků, krocení divokých koní či souboje s kolty. Zatím se počítá s vydáním pouze pro konzole.

3. Metro: Exodus

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Kdy: konec 2018



Metro Exodus se inspiruje románem Metro 2035 spisovatele Dimitrije Gluchovského a odehrává se 20 let po nukleární válce v roce 2013. Z herního hlediska máme očekávat kombinaci otevřených prostorů a lineárních částí. Zmíněno bylo craftování, dynamická změna počasí a střídání dne a noci. Mimochodem, děj se odehrává během jednoho roku, zažijeme tedy všechna roční období. Slibně zní i dopad našich voleb - ne všichni parťáci tuto cestu přežijí, což je dobrá zpráva pro ty, kteří si hru po dohrání střihnou ještě jednou.

4. Spider-Man

Na čem: PlayStation 4

Kdy: první polovina 2018



Dokud Insomiac Games vyráběli hry exkluzivně pro Sony, bylo vše v naprostém pořádku. Spyro, Ratchet & Clank či Resistance zaslouženě patří mezi vlajkové lodi konzole PlayStation. Jenže pak přišel těžce podprůměrný multiplatformový Fuse a nevalně přijatý Sunset Overdrive pro Xbox One a talentované studio si nyní musí svojí reputaci opět vybudovat. Podle dosud zveřejněných ukázek to naštěstí vypadá, že sázka na Pavoučího muže se vyplatí. Autoři se evidentně inspirovali videoherní adaptací Batmana od Rocksteady, takže nechybí otevřený svět, plíživé pasáže i souboje na blízko. Jen prostředí je o poznání méně depresivní. Příběh nebude navazovat na žádný film ani komiks a má být zcela samostatný. A dokonce si prý zahrajeme i za samotného Petera Parkera (bez kostýmu Spider-mana) a Mary Jane Watsonovou.

5. Anthem

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Kdy: konec 2018



Anthem je odpověď Electronic Arts (v podání Bioware) na komerční úspěch konkurenčních týmových stříleček s prvky z her na hrdiny jako Destiny 2 či The Division. V exo-oblecích budeme prozkoumávat svět za masivními zdmi, které chrání poslední zbytky civilizace. Tvůrci se sice dušují, že fandové silných příběhů si Anthem budou moci vychutnat i sólo, podle prezentace však cílí na úplně jiné publikum. Více se určitě dozvíme nejpozději před E3 na akci EA Play.

6. God of War

Na čem: PlayStation 4

Kdy: první čtvrtletí 2018



Kratos už stihl vyvraždit celý Olymp a nový díl, který brutální akční sérii restartuje, čerpá ze severské mytologie. Hlavní hrdina nám o něco zestárl a hlavně ho na jeho cestě za spásou doprovází jeho syn Atreus. Není to jediná změna. Kamera je nyní umístěna za ramenem Kratose a chybí také ikonické čepele, místo nichž používá magickou sekeru Leviathan Axe. Nedočkáme se otevřeného světa, multiplayeru ani voleb, které by měly nějaký dopad na příběh. Chybět budou i některé „kontroverzní“ minihry. Tak doufejme, že se z toho zlidštění hlavního hrdiny a zřejmého obroušení všeho, co by mohlo vzbudit nějakou kontroverzi, nevytratí to, co jsme na této sérii měli rádi.

7. Days Gone

Na čem: PlayStation 4

Kdy: 2018



Nebýval sice dobrým policistou a zřejmě ani nespáchal ten nejhorší zločin, přesto žena, kterou miloval, zemřela a on sám je psanec a lovec lidí. Bývalý motorkář hledá ve světě plném zombíků důvod žít. Deacon St. John ovšem není ten typ, co se ukrývá s knihou v ruce v houpacím křesle v bezpečí táborů a raději na své motorce vyráží na cesty. Není to ani typický klaďas, ostatně býval členem motorkářského gangu. Hrát půjde akčně i jako tichošlápek, počítá se s craftem a na zombíky slabší ve dne / silnější v noci s hrůzou vzpomínáme ještě z Dying Light.

8. Monster Hunter: World

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Kdy: : 26. ledna na konzole, na PC koncem roku



Zatímco na většinu z her z našeho seznamu si ještě budeme muset dlouho počkat, Monster Hunter: World vychází už na konci ledna. Tedy alespoň pro majitele konzolí, PC hráči musí vydržet až do zimy, protože je prý hru potřeba pořádně odladit. Zatím nejambicióznější díl série tentokrát sází na kooperaci čtyř hráčů najednou, kteří společnými silami musí lovit nebezpečné příšery v krásném světě Astery. Více než o příběh tu jde o hledání lepšího vybavení a vymýšlení taktik na každého z různorodých bossů. Trochu se bojíme všudypřítomného grindu, který však k sérii patří od jejích počátků.

9. Sea of Thieves

Na čem: PC (Windows), Xbox One

Kdy: 20. března



Sea of Thieves je pro Microsoft jedna z mála exkluzivit, které nevyjdou na PS4. Ostřílené studio Rare vytváří pirátskou akci zaměřenou na multiplayer. V obrovském otevřeném světě se budete se svojí posádkou plavit po moři a navštěvovat tropické ostrovy, jádrem hry má být boj s ostatními skupinami hráčů a sbírání stále lepšího vybavení. Takže nejspíše grind, ale proč ne, pokud bude samotná akční složka zábavná. Hra má umožňovat crossplay mezi majiteli Xboxu a PC.

10. Shadow of the Tomb Raider

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Kdy: ???



Oficiálně víme jen to, že na novém dobrodružství s archeoložkou Larou Croft se pracuje. Square Enix také loni v prosinci oznámil, že na rok 2018 chystá velké odhalení. A časové rozmezí mezi odhalením a vydáním by nemělo být tak velké. V březnu také přisviští filmový Tomb Raider, v němž si Laru zahraje Alicia Vikanderová, což je ideální načasování i pro hru. Kdy se jí ovšem nakonec dočkáme, to se necháme překvapit. Méně překvapivá už bude případná časová exkluzivita Microsoftu.

Akčních her vychází letos tolik, že se nám do seznamu ani všechny nevešly. Připravujeme proto ještě pokračování tohoto článku, kde se podíváme na ty tituly, které jsou možná méně ambiciózní, ale jinak také vypadají skvěle.