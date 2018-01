Který Assassin's Creed vás bavil nejvíc a který považujete za nejhorší?

Assassin's Creed Origins

Jakub Žežule - Jakožto věrný fanoušek mám sérii přes všechny její problémy pořád moc rád, proto mě moc těší, že se loňský Origins z Egypta povedl s přehledem nejvíc. Na herním světě je vidět neskutečné množství mravenčí práce a vedlejší úkoly v něm nejsou jen do počtu, ale nabízejí zajímavé postavy a příběhy, které stojí za to projít. Nová obtížnost Nightmare navíc dělá souboje konečně těžké a nutí vás hrát nenápadně. A ta grafika! Tuhle hru zkrátka doporučuji nejen fandům série, ale prostě každému.

VIDEO: Assassin’s Creed Origins: Gamescom 2017 Cinematic Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Assassin’s Creed: Syndicate

Za nehorší považuji předchozí Syndicate. Londýn byl sice nádherný a ,,sherlockovské“ vyšetřování vražd bylo super, ale kvůli bugům, lehounkým soubojům a umělé neinteligenci imbecilních nepřátel byla hra v podstatě od základu rozbitá. Vadil mi i nudný příběh a hlavní dvojice hrdinných postav brutálně mordujících vše, co jim přišlo pod ruku. Dodnes nechápu, proč dává tolik lidí přednost Syndicate před revoluční Unity.

VIDEO: Televizní reklama na Assassin’s Creed Syndicate Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Assassins Creed

Michael Mlynář - Zatím jsem došel jen k dílu Unity, který mám právě rozehraný, a bavily mě všechny, ale úplně nejvíc se mi líbil hned první díl. Tehdy to bylo něco nového jak po stránce hraní a konceptu, tak prostředí. V exotické Palestině se mi zkrátka líbilo. Popravdě řečeno moc nechápu, proč se fandovská hysterie kolem této značky strhla až někde uprostřed renesanční trilogie. Já mám rád Asasína od začátku. Ale těžko říct, jestli by to platilo, kdybych jako první hrál Unity. V té hře je toho spousta, dokážu se zabavit na dlouhé hodiny a přitom jsem v příběhu pořád jen na začátku, ale vcelku často mi tam něco nedává smysl, prostředí se mi líbí jen z výšky a navíc tak nějak celkově nemám rád Francouze. Asi i proto mě tu vůbec nezajímají encyklopedické poznámky k budovám a lidem, které jsem si ve všech ostatních dílech pročítal velmi rád. Ale beru to tak, že mi zkrátka jen nesedlo zasazení.

Assassin's Creed 3

Asi nejvíce výtek pak s odstupem času nacházím ke třetímu a čtvrtému dílu. Pobíhání po lese a lov zvířat už podle mě byly věci vcelku vzdálené od původní ideje a časem mi začala dost lézt na na nervy ta indiánština. A lodní souboje ve čtyřce mi přišly jen jako taková nastavovaná pitominka.

Assassin's Creed Origins

Ondřej Zach - Z těch, co jsem hrál, mě nejvíc baví aktuální Assassin’s Creed Origins. Očekával jsem, že se po úvodním nadšení dostaví klasická únava, ale bylo to přesně naopak. Navíc ten svět je vážně ohromný, ne však prázdný. Obrovským zklamáním pro mě byla 2,5D odbočka Assassin‘s Creed Chronicles. Nedbal jsem varování kluků, nakoupil ve slevách a litoval prakticky okamžitě. Pokud nebudu počítat tento odpad, nejméně mě bavil Assassin’s Creed 3: Liberation.

VIDEO: Assassin’s Creed Chronicles: India Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Assassin's Creed: Revelations

Martin Zavřel - Nemohu popřít, že Assassin’s Creed Origins je lepší hra, ale mně se do vkusu nejvíce trefil Revelations. Asi proto, že už jsem měl vztah k těm postavám a závěr jejich příběhu na mě díky tomu silněji dopadl. Plus dle mého nejlepší trailer v historii série mě náležitě naladil. Nejhorší pro mě byl Assassin’s Creed 3, který po skvělém úvodu se skvělou postavou přešel do čehosi úplně jiného a zklamal mě i (ne)využitím slibované divoké přírody.

Assassin's Creed Origins

Jan Lysý - Pravdou je, že jsem zkoušel různé díly, ale do žádného jsem neměl čas se dlouhodoběji ponořit, takže nemůžu říct, který mi přišel nejlepší nebo nejhorší, protože by bylo nefér hodnotit po tak krátké době, kterou jsem ve hrách strávil. Ale na první pohled mě asi nejvíc zaujal Origins. Ne proto, že „co je nové, to je in“, ale díky pro mě přitažlivému prostředí.

Assassin’s Creed Chronicles: India