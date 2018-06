V Assassin’s Creed Odyssey nebudete asasínem, ale žoldnéřem bez štítu

Assassin’s Creed Odyssey je v poměrně nevděčné pozici. Po jejím odhalení jí buď lidé vyčítají, že se až příliš podobá předchozímu dílu ze starověkého Egypta, nebo jí naopak zazlívají větší příklon k akční hratelnosti na úkor stealth prvků typických pro předchozí asasínské tituly. O hře toho po minulém týdnu víme už poměrně dost, pojďme si tedy veškeré informace pěkně shrnout a zamyslet se nad tím, jak to s Assassin’s Creed: Odyssey vlastně doopravdy vypadá.

Assassin’s Creed Odyssey

Před zrozením bratrstva

Co je na Odyssey asi nejkurióznější, je fakt, že se odehrává nějakých čtyři sta let před událostmi loňského „počátečního“ dílu s názvem Origins. Hra je zasazena do starověkého Řecka roku 431 před naším letopočtem. V regionu tehdy vypukl slavný konflikt, jenž vešel do dějin jako peloponéská válka. Střetly se v něm dvě tehdejší řecké mocnosti – Athénský námořní spolek vedený Athénami a Peloponéský spolek, jemuž dominovala Sparta.



Poprvé v sérii si budeme moci vybrat hlavní postavu, či spíše její pohlaví. Na výběr bude Alexios nebo Kassandra. Volba má každopádně spíše kosmetický charakter a nebude mít vliv na dějovou linku. Vaše postava pochází z rodu spartského krále Leonida, který porazil Peršany ve slavné bitvě u Thermopyl. Vaše rodina se vás následkem hrozivé věštby zřekne a jako dítě zanechá vlastnímu osudu. Přesto autoři mluví o tom, že hlavní motivací hlavní postavy je záchrana vlastní rodiny, což značí, že přes zmíněnou nepříjemnost Alexios nebo Kassandra na své příbuzné tak úplně nezanevřeli. Znalci asasínského lóru vědí, že Leonidas byl nositelem DNA První civilizace, což patrně souvisí se zmíněnou věštbou a tím, proč jste vy a vaše rodina v roli psanců.

Vzhledem k dobovému zasazení nenarazíte ve hře ani na asasíny, ani na templáře. Příběh je však opět ve znamení boje řádu s chaosem, který znají všichni fanoušci značky velmi dobře. Není to jediná věc, která vám z hlediska příběhu připomene, v jakém universu se vlastně nacházíte. V moderní dějové lince se opět vrací hlavní hrdinka Layla Hassanová a autoři tentokrát slibují velmi zajímavé pasáže, do kterých se budou moci ponořit ti, kteří mají o tuto stránku hry zájem. Ve hře budou také figurovat relikty První civilizace, z nichž jeden je pro vás obzvlášť důležitý.



Jde o Leonidovo kopí, jenž budete ve hře používat jako zbraň a zároveň náhražku za, pozor, chybějící skrytou čepel. Její absence bude znít sice fandům jako svatokrádež, na druhou stranu bych se nedivil, kdyby se ve hře nakonec přece jen objevila. Podle asasínského lóru byl totiž tímto nástrojem v roce 465 před naším letopočtem zabit perský král Xerxes I. Byla by trochu škoda, kdyby se k vám čepel vůbec nedostala, a vaše postava nebyla součástí její historie.

Největší Assassin’s Creed

Tvůrci se chlubí tím, že Odyssey nabídne dosud vůbec největší mapu v historii série. A kdo hrál ohromný Origins, moc dobře ví, co to pro hráče znamená. Ačkoliv spoustu prostoru tu zabere mořská plocha, autoři tvrdí, že celková rozloha je oproti minulému dílu téměř, uf, dvojnásobná. Lodní bitvy jsou zpět a vaši loď s názvem Adrestia si budete moci upravit zcela podle libosti. Nejsou tím myšleny pouze funkční upgrady a útočná a obraná vylepšení, ale i vzhled a kosmetické prvky. Z NPC postav si budete moci rekrutovat vlastní posádku. Velký důraz je kladen i na upravitelný oděv a zbroj vaší postavy.



Mapa je rozdělena do 27 regionů, každý má přitom pod kontrolou buď spartský, nebo athénských vojenský vůdce. Jelikož hrajete za žoldáka, budete si ve hře moci stranu, za níž budete bojovat. Podobně jako ve Far Cry 5 nebo Ghost Recon: Wildlands máte svými činnostmi oslabovat vliv daného velitele v regionu, čímž ho vylákáte k přímému střetu.

Odyssey se pyšní hromadnými bitvami, kde proti sobě bojují dvě strany o sto padesáti bojovnících. Těch se samozřejmě účastníte i vy a vaším hlavním cílem je zabití velitele nepřátelského vojska. Během hraní za žoldáka mohou vaše aktivity někoho naštvat a dotyčný na vás může vypsat odměnu. Vy se pak budete muset vypořádat nejen s pronásledovateli, ale i s tím, kdo je na vás poslal.

Assassin’s Creed Odyssey

Pokud vám něco z předchozích vět zní povědomě, vězte, že hlavním tvůrčím studiem zodpovědným za vývoj hry je Ubisoft Quebec, tedy tým, který stál za dílem Assassin’s Creed Syndicate. Hra byla ve vývoji tři roky.

Klasické RPG se vším všudy

Možnost vybrat si stranu konfliktu odpovídá ještě většímu příklonu k RPG žánru, než jaký prodělal Assassin’s Creed: Origins. Premiéru mají dialogové možnosti a tvůrci zdůrazňují, že hráči nenapovídají, které rozhodnutí je dobré a které špatné. Milovníky romancí z Mass Effectu a jemu podobných titulů jistě ocení i to, že milostné pletky nechybí ani v Odyssey. Vrací se i loot systém, zkušenostní body a tři stromy dovedností.



Ve hře se budete moci zdokonalovat v boji nablízko, střelbě z luku i v kradmém postupu. Na rozdíl od Origins ale nebude moci hráč investovat body do každé z dostupných dovedností. Pokud ale nebudete spokojení se svým výběrem, lze jednotlivé body přiřazovat znovu a jinak.

Assassin’s Creed Odyssey

Velmi kontroverzní změnou je to, že ve hře nemáte štít. Autoři to vysvětlují tak, že chtějí, aby hráč hrál více agresivně. Větší nároky budou kladeny na správné načasování jednotlivých výpadů, úskoků a parírování. Což dává sice smysl, ale z hlediska dobových reálií a povolání vaší postavy působí absence štítu poněkud hloupě.

Velkou novinkou jsou aktivovatelné speciální dovednosti, z nichž můžete mít k dispozici až čtyři najednou. K jejich aktivaci dochází při naplnění speciálního ukazatele a může se jednat jak o útočné, tak obrané dovednosti, mezi kterými nechybí uzdravování, nebo spartský kopanec ve stylu filmového hitu 300.

Otazník se vznáší nad rolí kradmého postupu. Ačkoliv autoři tvrdí, že nepozorovaný postup chtějí tentokrát náležitě odměňovat, v prezentovaných ukázkách to moc vidět nebylo. Navíc hrajete za žoldáka, nikoliv asasína.



Vrací se také váš dron, tedy pardon, orel, který se tentokrát nejmenuje Senu, ale Ikaros. Funguje ovšem úplně stejně, jako v Origins. Opět se dočkáte i hledání pokladů a podvodních pasáží, kde na vás budou číhat hladoví žraloci. Návrat fantastických detektivních misí ze Syndicate bohužel zatím potvrzen nebyl.

Assassin’s Creed Odyssey

Vaše rozhodnutí mají mít údajně zajímavé důsledky a hra bude mít více konců. Možnost volby se má projevit také v tom, jak přistoupíte k řešení jednotlivých úkolů. Nejednou se vám prý má naskytnout alternativa k zabití dané postavy a úkoly půjdou řešit různě.



Těšit se můžeme i na boje s mytologickými nestvůrami, byť není dosud zřejmé, jak budou tyto bitvy zapracovány do příběhu hry. Otazník se vznáší i nad přítomností řeckých bohů případně příslušníků První civilizace. Jistě nás ovšem čekají setkání s velkými řeckými osobnostmi. Potvrzený byl Sokratés, potencionálně se ale nabízí například dramatici jako Eurípidés a Sofoklés, sochař Feidias, státník Periklés nebo zakladatel dějepisu Hérodotos. Je otázka, zda se celá hra odehrává v roce 431, autoři totiž zmínili své tvůrčí potěšení nad tím, že u spousty osobností není známo, jak přesně zemřeli.

Assassin’s Creed Odyssey

Nebude chybět ani Photo mode a ačkoliv hra nebude mít multiplayer, po vydání ji čekají jak placené, tak neplacené přídavky. Nutno podotknout, že Origins byla v tomto ohledu příkladná. Zda do hry přibude i výukový Discovery mód, potvrzeno nebylo, ale pokud ano, čeká Ubisoft hodně práce se zakrýváním hanbatých soch a cenzurou nedostatečně výchovných obrazů. Jak známo, Řekové se s tímhle moc nemazali. Jsem docela zvědavý, zda a v jaké podobě bude do hry zapracována i pověstná obliba mladších chlapců postaršími pány.



Závěrem

Máme se tedy na Odyssey těšit? To nejdůležitější zatím nevíme. Ubisoft Quebec si mě svým předchozím dílem Syndicate vůbec nezískal a považuji jej za nejhorší díl série. Teoreticky vzato může letošní díl trpět úplně stejnými problémy. Důležité bude vybalancování soubojového systému, který z vás v Syndicate po vyupgradování vaší postavy dělal nepřemožitelného boha a z bojů trapné bušení do dvou tlačítek. Origins byl (alespoň na obtížnost Nightmare přidanou po vydání hry) mnohem nekompromisnější. Vynucená absence štítu je podle mého názoru vyloženě špatně a někteří hráči se vůči tomuto podivnému rozhodnutí již stihli ozvat.

Assassin’s Creed Odyssey

Nebezpečí vidím i v schématickém osvobozování herní mapy, které známe z dalších her Ubisoftu. Snad nebudeme muset sedmadvacetkrát dělat to samé pro dokončení příběhu (nemyslím) a doufejme také, že jednotlivé aktivity a typy misí od sebe budou dostatečně odlišné. Pokud se autoři skutečně odvrátí od kreativních stealth prvků, hrozí hře nebezpečný stereotyp.

Důležitý proto bude dostatečně variabilní design misí a samozřejmě i příběh. Nejen ten hlavní, ale také ty vedlejší, v nichž Origins excelovala a dokázala své unikátní zasazení skvěle využít. Hře ze starověkého Řecka bych úspěch velmi přál, na druhou stranu pochyby co do kvality a rozmanitosti můj optimismus zatím úspěšně brzdí.



Uvidíme 5. října, kdy hra vychází na PC, PlayStation 4 a Xbox One.

