Víc než jen hra. Assassin's: Creed Origins nabídnou výukový mód pro školy

Ubisoft nás tento týden pozval na předváděčku nového dílu Assassin’s Creed do Londýna. A vybral si proto vskutku originální místo - Britské národní muzeum.

V předvedené ukázce jsme sledovali popis mumifikace. U vytahování mozku nosními dírkami si naštěstí autoři vystačili se slovním popisem.

Zřejmě aby autoři dokázali, že to s historickou částí hry myslí opravdu vážně. Na pódiu se představilo několik vážených vědců, kteří na tvorbě hry spolupracovali a dohlíželi na to, aby vše co nejvíce odpovídalo skutečným událostem. Nikoli však na úkor samotné hry.

Během prezentace jsem se neubránil myšlenkám, že je až škoda, že takovýto do detailů propracovaný svět bude dějištěm „pouhé“ hry, a tak si jej vychutná jen omezená skupina lidí. Evidentně jsem však nebyl sám, koho taková kacířská myšlenka napadla. I odpovědní lidé v Ubisoftu si uvědomili, jaký obrovský potenciál nabízí svět, na kterém pracovali stovky lidí po dobu 4 let. A tak se rozhodli ho otevřít co nejvíce lidem. Jak?

Díky speciálnímu módu, který ze hry odstraní veškerou výzvu. V Ancient Egypt, jak se tento výukový režim nazývá, nebude žádná možnost vyvolat konflikt či někoho zabít. Zmizí všechny úkoly a „místa zájmu“, zůstane jen otevřený svět, v němž se můžeme svobodně pohybovat a vychutnávat detaily okolí. Smyslem tohoto „průzkumnického“ módu je nechat hráče nahlédnout do detailu propracovaného světa, který v určitém smyslu dokáže nabídnout mnohem více než jakákoli učená kniha.

Projdete se slavnými lokacemi, uvidíte, jak fungoval běžný život v ulicích velkých měst i na vesnicích, navštívíte obrovské chrámy i obchodnické oázy a to vše bez složitého ovládání a jakéhokoli tlaku. Ancient Egypt vyloženě cílí na nehráče tak, aby ho mohl snadno ovládat i lidé, které jinak počítačové hry vůbec nezajímají. Například učitelé.

Projekt The Hieroglyphics Initiative sdružuje experty z oborů historie, matematiy i umělé inteligence.

Myšlenka, že by se v našich podmínkách do škol začali hromadně kupovat herní konzole, aby si děti na vlastní kůži vyzkoušeli, jak to tenkrát bylo, je samozřejmě nereálná, rozhodně však jde o zajímavý koncept do budoucna. Kromě naprosté svobody jsou zde i speciální „okruhy s průvodcem“, v nichž se v podrobnostech dozvíte o nějakém aspektu tehdejšího světa. Jaké bylo zemědělství? Jak to bylo s hieroglyfy? A co politická situace? Stačí vybrat si z nabídky nebo doběhnout na vyznačené místo a můžete se nechat vést. V předváděné ukázce jsme se stali svědky procesu mumifikace a věřte mi, byť grafika není ani zdaleka fotorealistická, díky alespoň lehkému prvku interaktivity je tohle vážná konkurence tradičním návštěvám muzea.

Ancient Egypt však nebude k dispozici hned po vydání Assassin’s Creed 27. října, ale do hry přibude až počátkem příštího roku v bezplatné aktualizaci.

Že se v Ubisoftu opravdu snaží dát své činnosti jistý přesah a spojit hry se seriózním vědeckým výzkumem, pak dokazuje projekt The Hieroglyphics Initiative, který spustili ve spolupráci s Googlem. Jeho cílem je pomoci dešifrovat význam starých egyptských hieroglyfů s pomocí umělé inteligence a strojového učení. V tuto chvíli probíhá sběr dat a komunikace s odbornými kruhy, koncem roku by však mohly být první výsledky a především možnost zapojit do procesu i širokou veřejnost.

Docela dobré na mainstreamovou videohru, nemyslíte?