Protipirátská ochrana Assassin’s Creed: Origins po třech měsících padla

O kontroverzní protipirátské ochraně Assasins’s Creed: Origins už jsme psali v souvislosti s tím, že měla údajně neúměrně zatěžovat hardware a tím zpomalovat hru. Ať už to nakonec bylo jakkoli, jedno se jí upřít nedá: dokázala pirátům vzdorovat opravdu dlouho. Zatímco mnohé hry často nevydrží ani den (viz náš starší článek), AC: O se bránilo crackerským skupinám více než tři měsíce.

Tenhle článek není výzva k pirátství, autoři Assassin's Creed: Origins si vaše peníze rozhodně zaslouží.

Bylo to především díky kombinaci nepopulárního Denuva a další ochranné vrstvy zvané VMProtect. Ta hodně zjednodušeně řečeno chrání herní kód tím, že jej pouští na virtuálním stroji, který je pro piráty jen obtížně analyzovatelný.

Přestože to nyní opravdu vypadá, že italská crackerská skupina CPY ochranu prolomila, Ubisoft to už tolik netrápí. Nejdůležitější je totiž vždy hru ubránit ve vypjatém období po vydání, kdy jsou prodeje nejvyšší. A to se podařilo.