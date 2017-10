Blíží se konec Denuva? Protipirátská ochrana padla během jediného dne

Ještě loni to vypadalo, že firma Denuvo opravdu našla způsob jak udělat přítrž hernímu pirátství. Jejich nová metoda softwarové ochrany zafungovala nad očekávání dobře a třeba takové Just Cause 3 se nepodařilo prolomit ani půl roku po vydání.

Ochrana Shadows of War nevydržela ani 24 hodin.

Problémy, které pro piráty Denuvo tehdy představovalo, přiznala i proslulá hackerská skupina 3DM. Zakladatelka jejího diskusního fóra, známá jako Bird Sister tenkrát napsala: „Stále věřím, že kód lze prolomit. Pokud však trendy v šifrovací technologii budou pokračovat, za dva roky nám nemusí zůstat žádné bezplatné hry.“

Nyní je o rok a půl později a nic z výše uvedeného neplatí. Mass Effect: Andromeda vydrželo jen 10 dnů, Resident Evil 7 ani ne týden a teď naposledy Shadow of War padl během prvního dne. U FIFY 18 a Total War 2 se pak podle britského Eurogameru platnost ochrany počítala jen v hodinách.

Vzhledem k tomu, jaké negativní dopady nesou u Denuva platící zákazníci, můžeme předpokládat, že firmu teď čekají těžké časy.

Stejně tak si ale můžeme být jistí, že se zase nějaká další neprolomitelná ochrana brzy objeví. Tak jako už tolikrát předtím.