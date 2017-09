RECENZE: Fanoušci fotbalu ani letos neušetří. FIFA 18 se opět vyplatí

Loňský ročník každoroční fotbalové simulace FIFA od EA Sports patřil mezi nejinovativnější v celé dvacetileté historii této značky.

Zažijte vítězství českého nároďáku alespoň v počítačové hře.

Přechod na nový engine Frostbite se povedl prakticky bez kompromisů a výsledkem byla fantastická fotbalová simulace. Ne však dokonalá.

Jak už to tak u přechodů na nový engine bývá, až ten druhý ročník je ten dokonale vyladěný a zbavený všech chyb. FIFA 18 není v žádném případě revoluční a čistě papírově nepřináší prakticky žádné změny, na které bych mohl jasně ukázat prstem, ale výsledkem je pocitově ještě lepší fotbal než minule.

Jako Ronaldo

Tváří FIFA 18 je Cristiano Ronaldo.

Čeho si všimnete nejpozději na druhý pohled, jsou vylepšené animace hráčů. Ne snad, že by naposledy byly špatné, ale díky bohatšímu motion capturingu, mimo jiné i samotného Cristiana Ronalda, je vše zas o pár krůčků blíže k dokonalosti. Všimnete si toho především při navazování jednotlivých pohybů, plynulost je zde klíčovým slovem. Nemá to pouze estetickou funkci, ale dopad to má především na samotnou hratelnost. Najednou má člověk pocit, že jím ovládaný fotbalista reaguje rychleji a lépe než kdy dříve.

Hodně se toho namluvilo o vybalancování útoku a obrany. Přijde mi, že hra trochu přidala útočníkům a ubrala obráncům, záleží však především na vašem herním stylu. Tohle odhalí až desítky zápasů v online režimu.

Cesta 2

Vzhled Alexe Huntera si konečně můžete přizpůsobit.

Minulý ročník přinesl věc ve sportovních hrách nikdy předtím nevídanou a tou byl příběhový mód pro jednoho hráče. V roli smyšleného fotbalisty Alexe Huntera jste prožili začátek kariéry mladého talentu, stejně jako spoustu problémů, které s sebou podobný raketový úspěch nese. Nejde o žádný zázrak, v podstatě to je jen klasický interaktivní seriál, kde si volíte mezi třemi druhy odpovědí a ve fotbalových mezihrách se na hřišti snažíte plnit pokyny trenéra. Přesto je to skvělá zábava, která už tak bohaté hře dala další přidanou hodnotu.

Dobrá zpráva: Alex Hunter je nyní zpátky a s ním i mód Journey. Příběhově navazuje přesně tam, kde jsme loni skončili. Nechci prozrazovat moc, ale kolem Alexe se začnou točit ty největší světové velkokluby, zatímco vztahy se spoluhráči v kabině se dramaticky zhorší.

V příběhové složce potkáte mnoho slavných celebrit.

V Journey příliš změn nenajdeme, struktura hratelnosti je pořád stejná. Snad jen, že se Alex během své kariéry setká s těmi největšími hvězdami jako je již zmíněný Ronaldo nebo vysloužilý kanonýr Thierry Henry. Tito hráči jsou pak namluveni svými skutečnými představiteli, což sice občas působí notně prkenně, ale zároveň i autenticky.

Alexe si také konečně můžete lépe přizpůsobit, od účesů a tetování až po oblečení, které si postupně odemykáte.

Proč až teď?

I při takovémto nadhledu oceníte vylepšené animace hráčů.

Spousta vylepšení vypadá na první pohled skoro až nedůležitě a tak nenápadně, že je člověk přijme skoro automaticky a bez přemýšlení. Skvělou věcí je třeba doporučené střídání. To funguje tak, že vám počítač po stisku tlačítka automaticky nabídne nejlepší možnou výměnu, kterou pak stačí jedním tlačítkem potvrdit. Nemusíte přitom pauzovat hru a lézt do menu. Také přihrávka do běhu je daleko chytřejší než kdy dříve a dokážete s ní vykouzlit daleko více fotbalových momentů.

A co je nejlepší, mám pocit, že hra daleko méně skriptuje, jestli tedy vůbec. Dříve často nebývalo výjimkou, že počítač přehodil pár minut před finálním hvizdem na vyšší stupeň a dokázal otočit i ztracený zápas, v němž se předchozích 70 minut sotva ploužil. Neříkám, že hra „nepodvádí“ vůbec, ale s podobným výstřelkem jsem se během hraní nesetkal a to ani v příběhem spoutané kariéře.

Spousta módů

Jediným českým týmem ve hře je Sparta Praha.

Vedle příběhové složky pak hra obsahuje obrovskou spoustu módů, z nichž si vybere snad každý. Tím nejpopulárnějším je tzv. Football Ultimate Team, zkráceně FUT, v němž si postupně budujete tým z fotbalistů otevřených pečlivým hraním, anebo nákupem pomocí miktrotransakcí. Jen pozor, ať se vám nákup „kartiček“ nevymkne z rukou. Pokud budete mít obzvláště štěstí, můžete narazit i na legendární hráče jako Pelé, Maradona nebo Ronaldo Nazário. Stejně tak si ale můžete vytvořit i svého hráče a prožít s ním celou fotbalovou kariéru. Anebo byste se raději pustili do managementu vybraného týmu? Není problém. Nechybí žádný z módů z minula, bohužel však (alespoň zatím) nejde mezi verzemi přenést uložená pozice.

Závěrečná píšťalka

FIFA 18 je obrovská hra a pokud jí propadnete, strávíte v ní klidně stovky hodin. Z tohoto důvodu se investice do ní bohatě vyplatí, i když to na první pohled nevypadá na mnoho změn. Ostatně vyzkoušejte demo a posuďte sami.