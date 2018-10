RECENZE: Astro Bot: Rescue Mission je jedna z nejlepších her pro VR

Astro Bot: Rescue Mission je na první pohled docela nenápadná hopsačka, kterou od všech ostatních skákaček odlišuje hlavně to, že je určena pro virtuální realitu PlayStation VR. A stejný pocit budete mít i po jejím dohrání. Ale v pozitivním slova smyslu. Virtuální realita totiž ze hry dělá překvapivě zajímavé a dokonce výjimečné dílo.

Astro Bot: Rescue Mission je však sama o sobě dost dobrá hra, takže jde v kombinaci s PSVR o hodně zajímavý zážitek. Nesnesitelná vedra opadla, headset se dá při hraní opět normálně nosit, takže pokud se nyní hodláte vydat do virtuální reality, Astro Bot by měla být podle nás jasná volba.

Najděte všechno a všechny

Příběh hry se točí kolem mateřské lodi Astro Botů, kterou přepadne slizký mimozemšťan, zničí ji a její kusy roztrousí po nejrůznějších planetách. To samé se stane i její posádce: malým roztomilým robotkům, kteří nyní smutní a celí zoufalí čekají na záchranu. A vy je v tom přece nenecháte, ne? Vždyť jste Astro kapitán Bot, tak nemůžete nechat své ovečky z plechu a šroubků napospas, že?

Vaším úkolem je zachránit co nejvíce robůtků, získat zpět kusy lodi, aby mohla být opravena a Astro Boti měli opět kde složit své kovové hlavičky. Příběh je tuctovou klasikou hopsaček, ve který neustále něco hledáte a sbíráte. Ale to vůbec nevadí.

Z herního hlediska připomíná Astro Bot: Rescue Mission nejvíce hopsačku Moss, která vyšla pro PSVR letos v únoru. Svoji postavičku sledujete z pohledu třetí osoby, ale ve světě virtuální reality se nacházíte také jako létající robot. DualShockem 4 ovládáte kapitánův pohyb po roztodivných světech.

Ovládání je samo o sobě velmi jednoduché. Křížkem skáčete, čtvercem bojujete i sbíráte předměty a analogová páčka slouží k pohybu. Místo dvojitého skoku umí robůtek chvíli létat pomocí laserů, které pálí z nohou. Tím získáte nejen cenný čas pro pobyt ve vzduchu, ale zároveň silnou zbraň, kterou usmažíte protivníky nacházející se pod vámi.

Kamera zlobí

Boje nejsou obtížné, ale když po vás půjde početná převaha, může být rychle po vás. Záchytné body naštěstí nejsou daleko od sebe. Obtížnější jsou jen souboje s bossy. Ale že ty jsou! Jde sice o již mnohokrát viděnou klasiku s odhalováním slabých míst po vyhýbání se projektilům apod., ale v provedení virtuální reality mají velké kouzlo. Tím však herní náplň a ovládací metody nekončí. Do hry se zapojíte sami. A to hned dvěma způsoby. Hra sleduje pohyb headsetu, což se promítá do ovládání kamery. Ta však bohužel často zlobí. I když se budete naklánět na všechny světové strany, stejně se často dostanete do pozic, ve kterých nic neuvidíte.

Problémy s kamerou jsou častější, než byste si přáli, ale i přesto si hru užijete. Pohyb hlavou přitom slouží i k vyhýbání střelám nebo naopak likvidaci zábran nebo nepřátel. Prostě jim zasadíte hlavičku nebo odrazíte míč, který je zlikviduje. Zní to jako paráda, že? Ale to není nic proti tomu, jak se to hraje. Ponoření do hry je maximální. Jen počkejte, až bude sfoukávat pampelišky nebo setřepávat sliz z hledí. Dále tu pak máme nejrůznější upgrady vašeho virtuálního DualShocku 4. Získat jich pro něj můžete hned několik a všechny jsou zábavné. Vystřelovacím lanem můžete shodit překážku a zpřístupnit cestu dál.

Zároveň díky němu získáte cestu, po které může kapitán opatrně přejít jako provazochodec. Dále tu je vodotrysk, kterým lze zalévat květiny, které po vykvetení poslouží jako platformy k hopsání. Samozřejmě že s jeho pomocí můžete i uhasit oheň včetně ohnivých potvor nebo naplnit přehradu. Šurikeny logicky slouží k zabíjení nepřátel, ale zároveň s nimi můžete vystřílet robotovi cestu dál po dřevě. Světlo zase zažene duchy a účel kulometu vysvětlovat potřeba není. Kombinace ovládání postavy a zapojení samotného hráče je prostě bombastická.

Nejkrásnější pro PSVR?

Děj se odehrává na pěti světech a ve vesmíru a obsahuje celkem 26 úrovní včetně těch, které jsou věnovány soubojům s bossy. Podíváte se do sci-fi metropolí, na poušť, do lesnatých a travnatých úrovní překypující faunou a flórou, stejně jako do lávové úrovně nebo strašidelného hradu.

Nejvíce epické jsou podle nás podvodní levely, v nichž budete zírat na vše kolem sebe s úžasem. Hra je totiž velmi, ale opravdu velmi pěkná. A tím nemyslíme na poměry PSVR, ale celkově. Dost pravděpodobně je Astro Bot: Rescue Mission nejhezčí hrou pro virtuální realitu od Sony vůbec.

Pomůže Studio Japan PSVR? Možná si to nepamatuje, ale Studio Japan stojí za exkluzivním PlayStation titulem, který jako vůbec první v historii dávné konzole vyžadoval ke spuštění ovladač DualShock s vibracemi a analogovými páčkami. Řeč není o ničem jiném než kultovní hopsačce Ape Escape z roku 1999. To byla skákačka tak skvělá, že je dobře hratelná i dnes, téměř 20 let od prvního vydání. Interní Studio Japan tehdy Sony hodně pomohlo prosadit DualShock, který se při chytání opic hezky natřásal. Stejně jako byla zajímavá ovládací metoda lapení primátů pomocí analogových páček. Pomůže i PSVR vymanit se ze stínu, který na ni vrhají průměrné a podprůměrné tituly zastávající spíš role technických demoverzí? Obáváme se, že ne, aby bylo by to rozhodně fajn. O Astro Bot: Rescue Mission totiž není nikde moc slyšet.

Jen škoda, že je po všem tak brzy. Jasně, můžete se vracet do úrovní a po vzoru Oddworld: Abe’s Oddysse hledat zmizelé kamarády a parťáky, které jste při prvním průchodu nenašli. Stejně tak si můžete zahrát výzvy, které se zpřístupní, když v úrovních objevíte skrytého chameleona. Jenže stejně, hra vám vydrží zhruba na šest hodin. A to je velká škoda.



Životnost mohla být s přehledem dvojnásobná. Pojetí hry by další obsah jistě sneslo a nuda by se nedostavila. I tak nelze nic jiného než Astro Bot: Rescue Mission vřele doporučit. Je to příjemné překvapení a rozhodně to nejlepší, co si nyní můžete na PlayStation VR zahrát. Takže headset nasadit a vzhůru do toho.