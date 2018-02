RECENZE: V posledním přídavku pro Battlefield 1 zažijete jatka na Sommě

Těžko říct, co vedlo Electronic Arts a DICE k tomu, že vydání závěrečného přídavku načasovali jen pár týdnů po uvolnění druhé poloviny předchozího balíčku Turning Tides. Snad studia přesunují veškeré síly k vývoji letošní, dosud neoznámené novinky ze série Battlefield. Kvalita a množství obsahu tomu v Apocalypse bohužel odpovídají. Balíček nabízí pouze tři klasické mapy, což je znatelně málo. Náladu vám mají zlepšit dvě speciální letecké mapy v rámci nového módu Air Assault. Ale u toho budete nejspíš nechápavě kroutit hlavou, proč jej tvůrci nezahrnuli už do základní hry. Moc práce na něm totiž znát není.

Battlefield 1: Apocalypse

Bahno a krev

Nejvíc zvědaví budete asi na dlouho očekávanou mapu River Somme, která se, jak název napovídá, inspiruje krvavou bitvou na Sommě. Mapa to není špatná, ale specificky výrazný zážitek nenabídne. Rovinatý terén tu ocení především snipeři, ale mapa nepatří pouze jim. Čekají vás hektické boje v zákopech, uvnitř pomalu jedoucích tanků i na hřbetech koní. Mapa nejvíce připomene Rapture z prvního přídavku They Shall not Pass, ale vyniká rozmanitostí terénu. Najdete tu pole, zákopy, řeku i rozbombardovanou zástavbu. Na své si přijdou příznivci stacionárních zbraní, kterými lze odrážet útoky protivníka, nebo naopak podporovat postup vlastního vojska.

Caporetto je horskou mapou, kterou lze nejlépe charakterizovat jako křížence Monte Grappa a Verdun Heights. Bohužel je ale poměrně malá, což výsledný dojem dost kazí. Skalnatý terén a menší rozloha silně omezují užití koní a rychlejší vojenské techniky, která se sem vyloženě nehodí. Jako jediná ze tří klasických map vám Caporetto dovolí používat letadla, jejichž přítomnost na bojišti nelze přehlédnout.

Battlefield 1: Apocalypse

Na „rytíře nebes“ můžete ze země pálit z protileteckých kanonů, nebo ve třídě assault sáhnete po nové zbrani, jejíž variantu jste dříve užívali výlučně proti pozemní vojenské technice. Napáchané škody jsou rozhodně znát a AA Rocket Gun neklade příliš velké nároky na vaši přesnost. Mějte však na paměti, že najednou lze nést maximálně tři náboje, takže doporučuji nestřílet pánubohu do oken.

Kromě děl se na mapě nachází i dělostřelecká baterie, z níž můžete skupinám nepřátel pořádně znepříjemnit (nebo předčasně ukončit) život. Úplnou novinkou mezi stacionárními zbraněmi, na které jsem narazil i na Sommě, je pak Livensův projektor, z nějž můžete na určité místo na mapě vypálit plynové projektily. Stacionární zbraně obecně hrají v Battlefieldu 1 velkou roli a jednotlivým střetnutím na mapách dodávají na různorodosti. Je škoda, že je Caporetto tak malá.

Battlefield 1: Apocalypse

Poslední ze tří nových map je Passchendaele inspirovaná takzvanou Třetí bitvou u Yper. Vizuálně je Passchendaele rozhodně nejpůsobivější z trojice a okamžitě se vám vybaví začátek kampaně, který vypadal úplně stejně. Tady vás čeká ta slibovaná apokalypsa. Pokácené, ohořelé stromy, rozbombardované ruiny, zákopy, plyn, oheň a všudypřítomné bláto – to všechno vás nenechá na pochybách, v jakéže válce se to zrovna nacházíte. Postroje s plynovými maskami tu nosí dokonce i koně.

Hraní na Passchendaele je jeden velký masakr. Najít a trefit nepřítele tu pro vás nebude problém. Terén je rovinatý a krytí poskytují většinou jen zbytky architektury a zákopy. Vaše životnost na mapě nejspíš nebude příliš dlouhá. Jste neustále obklopeni nepřáteli a přesun mezi kontrolními body je díky tomu extrémně nebezpečný. Hodí se tak postupovat společně s tanky anebo v týmu s ostatními hráči. Chaotická jatka souvisí i s tím, že ani Passchendaele není co do velikosti příliš rozlehlá.

Pro pořádek bych měl dodat, že pokud hrajete Conquest, bude vám opět na Caporettu a River Somme vnucena jeho varianta Conquest Assault, čemuž tak jako v případě předešlého balíčku moc nefandím. Na Caporrettu jsem zažil i bitvu, kde se útočníci celé kolo marně pokoušeli zabrat jedinou vlajku, až mi jejich snažení bylo skoro líto. Ne, kecám, nebylo.

Battlefield 1: Apocalypse

Londýn volá

Protože bylo autorům evidentně jasné, že tři mapy jsou za čtyři stovky proklatě málo, rozhodli se do Apocalypse přidat i mód Air Assault odehrávající se na dvou dalších „nových“ mapách. Proč ty uvozovky? Obě se totiž odehrávají přesně na místech okopírovaných z příběhové kampaně. První představuje alpská Razor’s Edge, druhou je pak London Calling. Ne že by prostředí bylo u map odehrávajících se ve vzduchu tak velký problém, ale nezdá se mi vůbec fér, že s implementací tohoto módu autoři otáleli až do čtvrtého přídavku a chtěli za něj po hráčích další peníze.



Na Razor’s Edge vás čeká férový Deathmatch v jednomístných letadlech, kde létáte a střílíte zároveň. London Calling má dvě varianty. V Raiders spolu bojují dva letecké týmy, které doplňují gigantické vzducholodě. Ve Scourge se zase jeden tým snaží co nejvíce poškodit, nebo dokonce zničit vzducholoď obránců. Bitvy ve Scourge jsou přitom rozdělené na dvě kola, přičemž role obránců a útočníků se v „poločase“ prohodí. London Calling si mě získal o něco víc, protože nabízí různé typy letadel a vzducholodí. Na druhou stranu je v něm velmi obtížné najít správný směr, pokud vyletíte z bitevní zóny. Režim poskytuje dobrý trénink pro ovládání letecké techniky, ale jinak na dlouho nezabaví.

Battlefield 1: Apocalypse

Sluší se také říct, že autoři do přídavku zakomponovali i nové typy bombardérů a nechybí ani pár nových zbraní a dalších odemykatelných prvků, tak jak jsme si u prémiového obsahu pro Battlefield 1 už zvykli. Nedostalo se však tentokrát na novou armádu nebo bitvu v režimu Operations. Také mě mrzí, že ani jedna ze tří nových map není hratelná v módu Frontlines, ačkoliv jsou na něj jako dělané.

Apocalypse tak láká především na proslulá bojiště, kterých je však v porovnání s minulými přídavky prostě málo. Rozšíření nepůsobí navíc tak výrazným dojmem, jako tomu bylo u jeho dvou předchůdců. Jako celek je prémiový obsah do Battlefieldu 1 výborný, jen škoda, že byla jeho poslední část tak kvapně vystrčena ze dveří.