Ženy v Battlefieldu 5 přijměte, nebo si hru nekupujte, vzkazuje EA

První trailer z Battlefieldu 5 se nesetkal s všeobecným nadšením. Svědčí o tom i množství udělených palců dolů na YouTube, kterých je více než palců nahoru. Z traileru nebylo příliš poznat, že má jít o hru ze druhé světové války, barvy byly zbytečně přepálené, dění na scéně nepochopitelné a hlavní hrdinka měla místo jedné ruky podivnou protézu. To všechno dohromady mělo být zřejmě cool, ale nebylo. Tvůrci se ocitli pod palbou kritiky i za prosazování politické agendy atd.

Battlefield 5

Reakcí Electronic Arts je ovšem klasický argumentační klam, kdy si z řady argumentů vybere jen jeden (ženy ve hře), který demonstrativně roztrhá na kusy a tím celou věc smete ze stolu.

Ovšem ani to není přesné. Nevypadá to, že by většině hráčů vadily ženy v Battlefieldu, spíše jen způsob, jakým je tvůrci prezentují. Podobně jako EA ovšem reagovala i některá média. Například šéfredaktor VG247 hystericky napsal, že pokud někoho trápí ženy v Battlefiledu 5, aby odprejsknul.

Soderlund se v rozhovoru pro Gamasutru ke květnové kritice ještě vrátil a pokračoval ve stejném duchu. Jeho třináctiletá dcera prý nerozuměla tomu, proč tolika lidem vadí ženy v Battlefieldu 5, když ve Fortnite může hrát za dívku.



Battlefield 5

„Jsou to nevzdělaní lidé - nerozumí tomu, že je to věrohodný scénář. Genderová diverzita je dnes při hraní zastoupena více než kdy dříve. Spousta žen chce hrát a spousta mužů chce hrát za drsňácké ženy,“ řekl Soderlund.



Kritiku nepřijímá a vzkazuje: „Myslím, že ti lidé, kteří to nechápu, no, mají dvě možnosti: buď to přijmou, nebo si hru nekoupí. Obě možnosti jsou pro mě v pohodě.“

Jak se však ukázalo na herní akci E3 2018, Battlefield 5 sice přináší novinky, jinak je to ovšem Battlefiled, jak ho známe. „Navzdory tomu, že můžeme hrát za ženy, a širokým možnostem, jak si vizuálně upravit svoji postavu, to atmosféře těžkých bojů za druhé světové války nijak neubírá,“ napsal Honza ve svých prvních dojmech.

Multiplayerový E3 trailer už vypadá o poznání lépe