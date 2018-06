Žádná kontroverze se nekoná, Battlefield 5 je stejný jako vždy. První dojmy

Nedávné představení Battlefieldu 5 vzbudilo opravdový poprask. Spousta hráčů sice s povděkem přijala fakt, že se série po letech vrací zpátky do období druhé světové války, jenže autoři si tentokrát pustili fantazii na špacír trochu více, než by bylo vhodné.

Battlefield 5

Nikdo asi po mainstreamové online střílečce nevyžaduje historickou přesnost, ale přece jen, postavit propagaci hry z nejkrvavějšího konfliktu v dějinách západní civilizace kolem potetované ženy s robotickou rukou, to už je přece jen přes čáru. Po rádoby bombastickém traileru, který nasbíral více než 400 tisíc negativních „palců“, naštěstí EA trochu ubrali páru a na E3 prezentovali Battlefield v umírněnější formě. Sice se díky tomu ukázalo, že jde jen o přeskinovaný Battlefield 1 na nových mapách, ale to je přesně to, co fanoušci chtějí.



Battlefield 5

Měl jsem příležitost zahrát si jedno kolo nového módu Grand Operations. Jde o novinku, která spočívá v několika na sobě navazujících mapách, provázaných dějovou linkou. V roli spojeneckých parašutistů jsme museli obsadit malé městečko v Norsku. Celý útok se skládal ze dvou fází. Nejprve bylo nutné zlikvidovat stacionární děla, která město chránila před útokem těžkých zbraní a následně celou oblast vyčistit od nepřátel.

Jestli jste po první zveřejněné ukázce propadli skepsi, že se Battlefield změnil v sociální agitku, musím vás uklidnit. Navzdory tomu, že můžeme hrát za ženy, a širokým možnostem, jak si vizuálně upravit svoji postavu, to atmosféře těžkých bojů za druhé světové války nijak neubírá. Probíhající konflikt je ve výsledku daleko autentičtější než v konkurenční Call of Duty: WW2.

Novinek je tu sice celá řada, ale žádná není vyloženě zásadní. Největší radost mám z návratu k plně zničitelnému okolnímu prostředí. Na předvedené mapě to sice bohužel příliš nevyniklo, ale i tak je patrné, že žádný dům nebo plot vás před útokem těžké válečné techniky neochrání.

Hra navíc dostala strategický element díky možnosti stavět opevnění a převážet po bojišti stacionární děla. Otázkou zůstává, nakolik to ve víru bitvy oceníte, protože během hry s cizími lidmi platilo, že každý bojuje jen sám za sebe. Akce je tedy opět rychlá, dynamická a výrazně se neliší od toho, co v sérii známe. Což je nakonec ta nejlepší zpráva, protože kdo by chtěl alternativní science fiction verzi druhé světové, ten nedávno dostal skvělého Wolfensteina.

První video vzbudilo mezi hráči rozpaky

VIDEO: Battlefield 5 Official Reveal Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už nyní mohu s klidným svědomím posoudit nádhernou grafiku. Z Battlefrontu 2 už jsem sice zvyklý na hodně, ale působivá polární záře a do detailu vymodelované okolí celkový dojem posouvají zase o něco dále.

Battlefield 5

Na rozdíl od konkurence autoři nezapomněli ani na hru jednoho hráče, která bude opět prezentována přes tzv. War stories. Nevím jak vám, ale mně singlový obsah v Battlefieldu 1 přišel vyloženě trapný, takže bych si od výsledku příliš nesliboval. Stejně jako od slibovaného battle royale módu, o němž bohužel nevíme nic kromě toho, že ve hře bude.

Dobrou zprávou je, že Electronic Arts slibují, že tentokrát nenajdeme ve hře žádnou formu nepopulárních lootboxů, a přesto budou všechny následující obsahové přídavky s novým mapami k dispozici zdarma. Autoři plánují vydělávat zřejmě jen na prodeji kosmetických doplňků.

Hráno na PC s GTX 1080 Ti