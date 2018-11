RECENZE: Battlefield V novinkami neuchvátí, ale pořád baví spolehlivě

Po Honzově recenzi příběhové kampaně se podívejme i na režim, který je pro popularitu série Battlefield klíčový. Kdo trochu sledoval situaci kolem aktuálního dílu, moc dobře ví, že od svého ohlášení až do zářijové bety to hra schytávala ze všech stran. Jak to nakonec dopadlo s režimem, který sliboval větší příklon k týmovému hraní? Škodí hře kosmetické prvky a mikrotransakce? A kolik toho vlastně nová hra nabízí?

Výrazný posun se nekoná

Potěšující je především vyladění hratelnosti, která mi v betě přišla poněkud rozbitá. DICE se znovu pokouší donutit hráče k týmovému hraní, vzájemné podpoře a využívání vlastností jednotlivých tříd. Nejlépe je to vidět na roli zdravotníka a oživování padlých spolubojovníků.



Zatímco hráči patřící do stejné jednotky jsou schopni se navzájem oživovat, zdravotník je schopný postavit vás na nohy o něco rychleji a dokáže pomoci i vojákům mimo vlastní jednotku. Regenerace zdraví není úplná, ale každý hráč je vybaven jedním kusem balíčku první pomoci. Pokud ho spotřebujete, jste odkázáni opět na medika, případně na doplnění zásob z kontrolních stanovišť nebo padlých nepřátel.

V betě mi asi nejvíce vadila část po zastřelení, kdy jsem byl nucen zdlouhavě čekat, jestli se někdo uráčí přijít mi na pomoc, a následně se pak nudil při civění na respawnovací obrazovku. Celá tato doba byla ve finálním buildu výrazně zkrácena a proces nepůsobí už vůbec otravně, ba naopak.



Systém zdraví, oživování a uzdravování je asi nejlepší novinkou celého Battlefieldu V. Jedinou výraznější výhradu mám vůči oživovací animaci. V sedmdesáti až osmdesáti případech totiž kus těla padlého vojáka propadá do okolní architektury a celý proces tak vypadá dost příšerně. Také se mi sem tam stávalo, že po oživení jsem se záhadně teleportoval na místo o kus dál. Tento prvek zkrátka nepůsobí vůbec tak „immersive“ jak tvůrci avizovali.

Zatímco díky systému zdraví si hraní za medika opravdu užijete, muniční třída „support“ už tak nepostradatelná není. V betě byl totiž nedostatek munice dost otravný, a proto jí zde máte téměř vždy dostatek. Stejná třída dokáže i rychleji stavět opevnění, ale zrovna to je prvek, který v Battlefieldu V ve výsledku moc užitečný není. V Conquestu je v podstatě zbytečný a využijete ho spíš při hraní Grand Operation v roli obránců. Ale ani tam se nejedná o nic, co by hru výrazněji obohacovalo.

Novinkou je i zaměřování nepřátel, které teď obstarává v převážné většině případů sniper, jenž je díky tomu pro tým o něco důležitější. Díky této novince je ve hře snazší se ukrýt a překvapit nepřátele, což je mimochodem krásně vidět na mapě Arras při bitvách v polích. Poslední třída assault je pak zaměřená na likvidaci bojové techniky, která ale ustupuje v Battlefieldu V kupodivu do pozadí. Tanků bych tu čekal o něco více. Rozdílnou užitečnost tříd podtrhují dvě bojové role, mezi kterými lze vybírat. Každá role má vlastní dvojici perků zaměřených na určitý herní styl. Jedna z rolí třídy assault je třeba více vhodná pro ničení vojenské techniky.

Co se týče dalších avizovaných novinek, většina není nějak dramatická a zážitek ze hry zůstává prakticky stejný jako v případě předchozího dílu. Platí to o vylepšených pohybových schopnostech, kdy se můžete třeba pohybovat v lehu na zádech a pálit na nepřítele, nebo vracení granátů protivníkům. Pokud se vám podaří si jich v letu všimnout, zaměřit a ještě k tomu sestřelit, máte mou gratulaci. Přesun stacionárních zbraní pomocí vojenské techniky jsem ve hře nikoho provádět neviděl.

Zatím skromný obsah

Co se týče map a herních módů, je Battlefield V lehkým zklamáním. Obsahu by totiž mohlo být více, především ale vše působí až moc povědomě. Osmička map je sice kvalitní a vyniká různorodostí, destrukcí a dynamickým počasím, ale při startu bych snesl tak o dva kousky více. Jen pro srovnání - Battlefield 1 startoval s devíti mapami, čtyřka jich měla deset. Vidím tu nehezký trend.

Co se týče módů, také to není žádná sláva. Na výběr máte klasický Conquest, dále režimy Team Deathmatch, Domination a Frontlines, a k tomu jakýsi mix hratelný v tuto chvíli pouze v rámci módu Grand Operations. Tam najdete i novinky jako Breakthrough a Airborne, které ale nabízejí zážitek velmi podobný tomu, co znáte z klasického Rushe.

V Breakthrough mají útočníci za úkol postupně obsadit a udržet pozice s tím, že se fronta posunuje čím dál víc k základně nepřítele. V Airborne zase útočníci seskočí z letadla a snaží se vyhodit do vzduchu strategické cíle. Čím se můžete uklidňovat, je fakt, že hra bude postupně nabobtnávat a za nové režimy a mapy nebudete muset tentokrát utratit ani korunu. První nový kousek zaměřený na bitvu tanků v Belgii dorazí už v prosinci, na řeckou mapu si pak počkáte do března.

V prosinci vás dále čeká tréninková mapa, jejíž dodatečné přidání do hry považuji za obzvlášť nešťastné a dost trapné. Začátkem příštího roku se můžete těšit na kooperativní režim a dva nové módy. Na březen pak kromě řecké mapy chystají tvůrci velkou novinku, kterou je velký režim battle royale s názvem Firestorm. Je sice fajn vědět, že hra, kterou si koupíte, bude už jenom větší a pravděpodobně lepší, na druhou stranu ještě lepší je pocit, když si koupíte velkou hru plnou novinek, do níž toho tvůrci ještě dost přidají.

Battlefield V se přitom nehraje vůbec špatně, jeho hratelnost je fanouškům dobře známá a celkově velmi solidní. Zbraně se mi i na joypadu ovládaly o poznání lépe než v BF1 a vizuální stránka hry je vyloženě špičková. Bohužel se také setkáte s grafickými glitchi a bugy, které se rozhodně neomezují jen na zmíněnou uzdravovací animaci. Velkou pochvalu si naopak zaslouží destrukce, která je v BFV provedena výtečně. Soundtrack sice nedosahuje epických kvalit svého předchůdce, ale celkové ozvučení si zachovává vysokou kvalitu, pro kterou je série pověstná.

Postup hrou a kosmetické doplňky

Jak to dopadlo s mikrotransakcemi, kosmetickými doplňky a celkovým systémem progrese? Čekal jsem nejhorší, ale v DICE a EA evidentně naslouchali zpětné vazbě a kritice, která se na ně sesypala. Postup hrou využívá jedinou herní měnu, kterou získáváte hraním hry, postupováním na další úroveň a plněním výzev. Vylepšování vašich zbraní je závislé na četnosti jejich užívání a nákup upgradů ovlivňujících jejich funkci není ani drahý ani nevratný. Kosmetické předměty jsou o něco nákladnější, ale autorům to vzhledem k dodatečným mapám zdarma vůbec nevyčítám.

Co se týče jejich vzhledu, nejsou uniformy, kamufláže a kosmetické doplňky v tuto chvíli nějak pohoršující. Samozřejmě se to v budoucnu může změnit, podobně jako se to stalo v Call of Duty: WWII, která sice začala celkem rozumně, ale skončila u oblečků a kamufláží, z kterých jste si měli chuť vypíchnout oči. Mimochodem podobně jako v CoDu byste tu hákový kříž nebo nacistickou symboliku hledali marně.

Co vnímám jako krok zpět oproti Battlefieldu 1 je to, že strany konfliktu a vzhled jednotlivých vojáků nereflektuje mapy, na kterých hrajete. Slyšíte tak prostě buď němčinu nebo angličtinu a vojáci mají různé uniformy. Pokud do hry časem přibude i mapa z Ruska nebo nedej bože Pacifiku, bude to působit extrémně hloupě.

Nepotvrdily se obavy o černoškách v SS uniformách. Spojenci jsou sice v tomto smyslu rozmanití, ale při hraní za Němce vám hra nenabídne postavu, která, řekněme, nevypadá na tehdejší poměry úplně německy. A nikoho s robotickou protézou ve hře také nenajdete. Zatím. Co se týče ženských postav, atmosféra jejich obecnou inkluzí trochu trpí a v Battlefieldu 1 mi jejich realističtější začlenění vyhovovalo více, ale že bych kvůli tomu hru doporučoval nekupovat, to zase ne. Spíš vám to připomene skutečnost, že hrajete prostě jenom takovou hru na vojáky. Jen pro úplnost dodávám, že od prosince do hry přibude i možnost upravovat si ve hře i vzhled vozidel.

Co říci závěrem? Problémem Battlefieldu V není kvalita, ale spíše alarmující absence výraznějších novinek a skromnější obsah. Abych byl ale fér, jeho množství je srovnatelné s Battlefieldem 1 v době jeho vydání a chystané novinky si tentokrát vychutnají všichni hráči zdarma. Proto věřím, že po půl roce bude celkový dojem ze hry lepší, ačkoliv dost bude záležet na tom, zda se tvůrci s kosmetickými doplňky neutrhnou ze řetězu. Uvidíme.