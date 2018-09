Pátý Battlefield v betě zklamal. Bude stačit odklad vydání?

Přiznám se, že když se mi instaloval klient bety k novému Battlefieldu, měl jsem smíšené pocity. Způsob, jakým autoři pojali druhou světovou válku, se mi pranic nelíbí. Navíc seznam všech věcí, které tvůrci do původního data vydání nestihli dodělat, byl hrozivý. I s ohledem na nabitou konkurenci se jevil odklad vydání na listopad jako logické rozhodnutí.

Na druhou stranu podobně negativní postoj jsem měl i k letošní Black Ops 4, která si mě v betě jednoznačně získala. A když si k tomu připočtu, že Battlefield 1 byl mojí vůbec nejoblíbenější hrou v celé sérii, bylo dost dobře možné, že se nakonec při hraní BFV budu královsky bavit. Bohužel se stal pravý opak.

Battlefield V (beta)

Norsko a Nizozemsko

V betě byla k vyzkoušení dvojice map. První se odehrávala v nizozemském Rotterdamu, zatímco druhá s názvem Arctic Fjord připomínala boje u norského přístavu Narvik. Kromě klasického módu Conquest jsem si mohl vyzkoušet také část režimu s názvem Grand Operations. Schválně říkám část, protože režim není, stejně jako spousta dalších věcí, ještě hotový.



Moje největší naděje se upínaly právě k mapám a léty prověřené hratelnosti. Zasněžené mapa Arctic Fjord mi přišla nejen mnohem hezčí, ale také zajímavější. Skvěle dává vyniknout parádní destrukci budov, která doznala od dob BF1 citelných vylepšení. Mapa je mnohem otevřenější, takže větší roli na ní hraje vojenská technika včetně dotírajících letadel. Oproti ní mi Rotterdam přišel poněkud frustrující, neboť jsem neustále tápal, do jakých budov mám přístup a které dveře se tu dají otevřít. Vyšší patra často obývali snipeři a vzhledem k jejich vynikajícímu krytí jim tu bylo velmi těžké vzdorovat.

Krvácení je děs

Hraní BFV obohatí pár zajímavých novinek, ne vždy jsou to změny k lepšímu. Každý voják má možnost stavět na vybraných místech na mapě opevnění a znesnadnit tak útočníkům přístup na bráněná místa. U Conquestu mi nepřišlo, že by tento nový prvek hrál zásadní roli, v Grand Operations je jeho přínos znát o trochu víc. Obecně vzato, módy jako Rush, kde se týmy dělí na útočníky a obránce, budou ze stavění profitovat nejvíc. Při hraní bety to ale nebylo moc patrné.

Autoři se také snaží více motivovat k hraní v týmu, takže když se vaší četě daří a dosáhne určitého počtu bodů, může velitel přivolat třeba extra tank, nechat si shodit zásoby nebo bombardovat pozice nepřítele. Příliš mi nepřirostlo k srdci menší množství munice a automatické uzdravování, které vás po pár kritických zásazích už nespasí. Na ostatní hráče používající třídy support a medic totiž zatím není moc spolehnutí. Většina lidí hrála v betě sama za sebe. Nepřišel jsem na chuť ani přepracovanému „spottingu“ nepřátel. Má zamezit zběsilému bušení do tlačítka pro zaměření, od hráče však vyžaduje snad až příliš velkou přesnost.

Battlefield V (beta)

Co mě při hraní neuvěřitelně deptalo je systém respawnování. Když vás v BFV někdo zastřelí, většinou nezemřete okamžitě, ale chvíli se válíte po zemi. Během toho můžete buď jedním tlačítkem volat o pomoc, nebo druhým proces umírání urychlit. Neuvěřitelně frustrující na tom je, že pro ono urychlení musíte tlačítko pro „rychlou smrt“ držet poměrně dlouho.



Teprve poté se kamera přepne na jednoho z vašich spolubojovníků v jednotce a vy musíte ještě dalších pár dalších sekund počkat, než vám hra konečně dovolí vrátit se do boje. Jelikož v Battlefieldu umírám docela často, prodloužený proces mi hraní dost otrávil. Na druhou stranu je skvělé, že při druhé fázi respawnu kamera zabírá vašeho spolubojovníka přímo na bojišti či se můžete přepnout do klasického pohledu na mapu z vrchu.

Battlefield V (beta)

Záplava glitchů

Tvůrci se chlubili novou možností zalehnout při boji na záda, pohybovat se pozpátku a pálit přitom na nepřítele. Stejně jako ostaní podobné drobnosti jsem v reálu tuto vychytávku téměř nepoužil.



Zaznamenal jsem i mnoho grafických glitchů. Ano, ty jsou v Battlefieldu odjakživa, ale všemožné prolínání částí těl s okolní architekturou, trhavé pohyby a těla mrtvol zaujímající ty nejdivočejší pozice byly v BFV o poznání častější. Narazil jsem i na další bugy, kupříkladu se mi během nahrání druhého kola Grand Operation hra zasekla a musel jsem ji restartovat, nebo jsem nebyl schopný respawnu zpátky do hry. Asi nejvíc zamrzelo, když na konci dlouhé bitvy hra předčasně skončila a darovala vítězství týmu protivníka. Podobných nešvarů a nedodělků bylo ale víc. Vím, že je to beta, ale stav hry v betě BF1 (nebo Black Ops 4) tak špatný nebyl.

Battlefield V (beta)

Ani mód Grand Operations mi v podání BFV zatím příliš neučaroval, byť mu do budoucna hodně fandím. V prvním kole tým útočníků podniká parašutistické výsadky a pokouší se vyhodit do vzduchu nepřátelskou artilerii. Druhý den (respektive druhé kolo po rozednění) pak útočníci dobývají pozice obránců podobným způsobem, jako tomu bylo v módu Operations z BF1. Množství posil se odvíjí podle toho, jak byli útočníci v předchozím dnu úspěšní. Bitva má trvat dohromady čtyři dny, beta však ukázala pouze první dva.



Musím říct, že původní režim mě v BF1 bavil o něco více i díky větší popisnosti a delšímu intru, který bitvě dával zajímavý kontext. Během hraní BFV mi také došlo, jak velký vliv měla na atmosféru minulé hry epická hudba hrající ke konci kola. Celkově jsem atmosféru velké bitvy postrádal. Všechno je tu takové nevýrazné a jaksi bez duše.

Battlefield V (beta)

Pay 2 win?

Hodně toho bylo napsáno o všemožných kosmetických úpravách pro „all inclusive“ vojáky z vaší čety. V betě to zatím patrné není (protože tato část hry prý také ještě není hotová), přesto je už teď vidět, jak bude dlouhodobý postup hrou fungovat a jak chtějí autoři hráče k hraní motivovat.



Dobrá zpráva je, že lootboxy a prvek náhody ve vašem postupu už nehrají žádnou roli. Na druhou stranu stejný systém herní měny lze aplikovat jak na nákup kosmetických drobností, tak na faktické vylepšování vašich zbraní a vojenské techniky. Tuto měnu získáváte klasickým hraním hry a plněním výzev, na druhou stranu si jí budete moci (na 99 procent) pořídit výměnou za reálné peníze. K všem upgradům pro vaši zbraň nemá nikdo zpočátku přístup a možnost jejich nákupu si odemykáte používáním zbraní. Nelze také mít odemčeno úplně všechno a od třetí úrovně musíte volit mezi dvěma možnými větvemi postupu (viz obrázek výše).

Battlefield V (beta)

Pro srovnání: v Call of Duty lze za reálné peníze nakoupit pouze doplňky kosmetického rázu a vylepšení pro zbraně podléhají jen a pouze zkušenostním bodům získaným jejich používáním. I zde můžete mít na určitou zbraň najednou aplikovaných jen omezené množství vylepšení, ty se vám ale vaší počáteční volbou nezamknou a lze tak do budoucna experimentovat s různými kombinacemi. Je to o poznání flexibilnější a férovější systém.



V tuto chvíli se zdá, že získat upgrady pro zbraň jen hraním hry nebude ani pro příležitostného hráče nejspíš žádný problém, ale možnost nákupu výhody za reálné peníze je špatná už z principu (a nikdo to neví lépe než DICE a EA). Navíc skutečnost, že veteráni budou mít výhody nad lidmi, kteří teprve začali hrát, nebude každému po chuti.

Battlefield V (beta)

To říkám navzdory tomu, že odemykání jako takové, postupování na další úrovně, plnění specifických výzev a denních úkolů se mi v novém Battlefieldu líbí. Ještě slibněji vypadá nový systém eventů Tides of War. Ukázka z bety naznačuje, že hráči v jednom takovém eventu dostanou sérii úkolů, které jsou velmi podobné klasickým výzvám – assignmentům.

Tento úkolníček se však točí kolem nějaké reálie z druhé světové války a jeho splněním získáte odměnu třeba ve formě psí známky. Zdá se, že témata těchto eventů nebudou s náplní úkolů moc souviset, ale encyklopedické popisky u každého takového úkolu vám připomenou, že hrajete hru z druhé světové války. Což mi připomíná, že hákový kříž jsem v BFV nikde neviděl.



Battlefield V mě o svých kvalitách zatím nepřesvědčil. Od citelného množství glitchů a bugů přes (opět) diskutabilní systém progrese až po otravnou krvácivou fázi, nepůsobí hra ani hotovým, ani vyladěným dojmem. A pokud moje slova platí v souvislosti s klasickým multiplayerem, nechci si raději ani představovat, jak bude vypadat kampaň, kooperace nebo režim Battle Royale. V tuto chvíli proto spíše radím zůstat u předchozího dílu, kde jsou všechna rozšíření také dočasně zdarma.