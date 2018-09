Battlefield 1 Premium Pass bude během září dočasně zdarma

V den, kdy skončí otevřená betaverze připravovaného Battlefieldu V, budou mít majitelé základní hry předloňského Battlefieldu 1 týden na to, aby zdarma získali Battlefield 1 Premium Pass. Ten obsahuje expanze They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides a Apocalypse, což znamená 16 dalších map, nové Operace a módy.

Battlefield 1: Apocalypse Battlefield 1: Turning Tides Battlefield 1: In the Name of the Tsar Battlefield 1: They Shall not Pass

Beta Battlefieldu V poběží od 6. do 11. září, pro předplatitele služby Origin / EA Access startuje o dva dny dříve. Premium Pass pak půjde získat zdarma od 11. do 18. září a hráčům zůstane i po skončení akce.

