Na založení Blizzardu si půjčil peníze od babičky. Dnes má miliardy

Letos firma Blizzard oslavila již své 26. narozeniny a my si ani neumíme představit, jak by bez ní vypadal herní průmysl.

World of Warcraft vydělal svým autorům miliardy.

Vždyť tituly jako World of Warcraft, Diablo, Starcraft a z posledních let Overwatch či Hearthstone mají nejen desítky milionů spokojených hráčů, ale především ukázaly směr řadě ostatních vývojářů. Každý se chtěl přiživit na MMO, každý musel mít jednu dobu svojí vlastní diablovku a jestli se teď doslova roztrhl pytel s digitálními kartičkami, může za to z veliké části právě Blizzard.

Začátky dnešního kolosu však byly skromné. Po studiích na Kalifornské univerzitě přemýšleli pánové Allen Adham a Mike Morhaime kam dál a rozhodli se živit vývojem her. Jako vstupní kapitál do firmy, tehdy pojmenované ještě jako Silicon & Synapse, vložili každý 10 000 dolarů (cca 220 000 Kč). Mike Morhaime si je však musel vypůjčit od své babičky, která mu poskytla bezúročnou půjčku. „Dříve než jsme měli nějaké hry, dříve než jsme vlastně vůbec cokoli udělali, tohle byl ten prvn moment, který nám otevřel dveře,“ vzpomíná Morhaime ve vzpomínkovém videu na Twitchi.

Rukou psaná smlouva je dnes zarámovaná na čestném místě v Morhaimově kanceláři.

Samotná smlouva, ve skutečnosti jen pár slov načmáraných rukou na kus papíru, je nyní zarámovaná v kancelářích Blizzardu jako připomínka skromných začátků. Morhaime se zařekl splácet každý měsíc alespoň 100 dolarů, ale dá se předpokládat, že půjčku dokázal splatit dříve, než se s babičkou původně dohodl. Už první Warcraft byl totiž obrovský hit a každá další hra pak pro studio znamenala ještě větší úspěch než ta předchozí.

„Kdybych býval tehdy viděl do budoucnosti, určitě by mě to zbavilo spousty úzkosti,“ říká ve videu nynější prezident společnosti. Pokud by prý mohl dát svému mladšímu já nějaký vzkaz, asi by byl jen ve smyslu, ať se uklidní a soustředí se jen na samotné hry.