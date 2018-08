Blizzard: pracujeme na několika projektech s Diablem, více koncem roku

Camelová se krátce věnovala nadcházejícím sezonám v Diablu 3, pak to ovšem začalo být zajímavé.

„Rádi bychom vás informovali, že kovářské výhně v Blizzardu jsou rozžhavené. Máme rozpracovaných několik projektů s Diablem. Některé zaberou více času než jiné. Ale... možná budeme mít nějaké věci, které vám později v tomto roce ukážeme,“ řekla.



To by mohlo znamenat, že na letošním Blizzconu, což je svátek všech fandů Blizzardu, se konečně dočkáme ve spojitosti s Diablem většího oznámení. Akce se letos koná od 2. do 4. listopadu, takže načasování by sedělo.

„Diablo je a vždy bude součástí identity Blizzardu,“ dodala. Nic menšího než nový díl neočekáváme. Blizzard se snad vyvaruje přešlapů ve stylu EA, které letos na E3 oživilo slavnou značku Command & Conquer, aby se z toho vyklubala mobilní hra.