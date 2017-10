Koupíte si virtuální lístek na Blizzcon? Získáte tyto in-game předměty

12:15 , aktualizováno 12:15

Blizzcon je svátek všech fandů her od Blizzardu, který letos poběží od 3. do 4. listopadu. Podívejte se, jaké předměty do her získají majitelé virtuální vstupenky.