Blizzard chystá předělávku WarCraftu 3 a nové Diablo pro mobily

Začněme tím, co si Blizzard schovával až na samotný konec, a to očekávaným oznámením týkajícím se značky Diablo. Ano, je to nová hra, ale asi ne ta, v níž většina doufala. Diablo Immortal, jak se projekt jmenuje, totiž vyjde na iPhony, iPady a zařízení s Androidem (na Google Play se lze již předregistrovat). Kdy přesně nevíme, ale má to být brzy.

Diablo Immortal

Diablo Immortal zůstává věrné žánru. Blizzard hru zaškatulkoval jako „mobilní masivně multiplayerovou akční hru na hrdiny“, která vyžaduje neustálé připojení k internetu. Příběhově je zasazena mezi události, které započaly v Diablu II: Lords of Destruction a vyvrcholily v Diablu III.



Město Westmarch zažijeme v době jeho největší slávy a poslouží jako hub pro setkávání s ostatními hráči. Zabíjet démony po desítkách či stovkách se pak vypravíme do džungle či starobylé knihovny. Potvrzeno bylo šest postav, konkrétně barbar, mnich, wizard, křižák, lovec démonů a nekromant, tedy všechny, které známe z Diabla 3.

Diablo Immortal je k vyzkoušení na Blizzconu, brzy tedy uvidíme, jaké jsou první ohlasy.



Druhé velké oznámení se týkalo značky WarCraft, konkrétně strategické série. Není to sice WarCraft IV, přesto remaster WarCraftu III, nazvaný WarCraft III Reforged, je asi ta nejzajímavější novinka na letošním Blizzconu. Což je celkem výmluvné.

Blizzard přitom vytváří celou hru znovu od píky, ať už jde o hrdiny, jednotky, budovy či prostředí. Celkem se prý můžeme těšit na více než 40 hodin gameplaye a přes čtyři hodiny filmečků. Nové je i uživatelské rozhraní a vývojáři výrazně zasáhnou i do vyvážení hry, zmiňují stovky změn.

WarCraft III Reforged

WarCraft III Reforged vyjde během roku 2019, aktuálně je možné si hru předobjednat, a to za 30 euro (zhruba 800 korun) v základní edici. Kdo si připlatí dalších deset, získá in-game bonusy do dalších her od Blizzardu, například mounta Meat Wagon do World of WarCraftu.



Vraťme si nyní na samotný začátek. Ceremonii zahájil Mike Morhaime, spoluzakladatel Blizzardu, který rekapituloval posledních 27 let. Mělo to svůj důvod. V říjnu totiž ohlásil svůj odchod z čela Blizzardu a žezlo po něm přebral J. Allen Brack.

Spoluzakladatel Blizzardu se loučí a předává žezlo.

Na pódiu se drželi za ramena jako dobří přátelé. Následovala řeč, v níž Brack chválil skvělou komunitu, příliš potlesku však nevzbudil, když chválil hry v klientu Battle.net, které nejsou od Blizzardu (mimochodem základní verze Destiny 2 je na battle.netu do 18. listopadu zdarma). Velkou roli v aktivitách Blizzardu hraje i esport, což doložil i klip plný emocí glorifikující esportovce.

Po rozvláčném úvodu začalo představování novinek, kvůli kterému podle rychlého průzkumu Blizzardu sleduje Blizzcon osmdesát procent diváků.

V Heroes of the Storm to podle očekávání bylo představení nového hrdiny, respektive hrdinky. Jmenuje se Orphea a je to úplně nová postava, kterou neznáme z žádného univerza Blizzardu. K vidění bylo celkem hezké představení, v němž odmítla temnou sílu svého otce.

Radost asi mají návštěvníci Blizzconu i držitelé virtuální vstupenky, kteří ji získají zdarma. V akci si ji můžete prohlédnout zde.

