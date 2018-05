Herní veterán Cliffy B neuspěl, studio Boss Key neslavně končí

Na vině je především komerční neúspěch multiplayerové akce Law Breakers, která se přes všeobecně slušná hodnocení nedokázala na přeplněném trhu multiplayerových her prosadit a pro producentskou společnost Nexon znamenala ztrátu až 32,6 milionu dolarů (téměř 700 milionů Kč). O důvodech neúspěchu hry jsme psali tady.

Herní návrhář Cliff Bleszinski si udělal jméno především díky sérii Gears of War.

Boss Key se ještě nedávno pokusili naskočit do dnes tolik populárního žánru battle royale her, ale podivná free 2 play záležitost Radical Heights už studio nespasila. Během startovacího dne totiž novinka přilákala pouhých 8 500 hráčů. A tak Cliffy B na svém twitterovém účtu oznámil, že studio Boss Key končí. Byť ostřílený vývojář na výrobu her určitě nezanevřel, chce si chvíli odpočinout a strávit více času s rodinou.