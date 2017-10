Průšvih roku? LawBreakers nepomohl ani slavný vývojář

Herní trh je krutý a ne vždy úplně spravedlivý. Zatímco někteří vývojáři se prakticky přes noc stanou odporně bohatí, jiní navzdory všem předpokladům pohoří.

LawBreakers jsou víc než jen obyčejná střílečka.

Tím úspěšným se letos stal Brendan Greene a jeho extrémně populární PlayerUnknown’s Battlegrounds, který za půl roku od vydání prodal již více než 10 milionu kusů. Ne že by tedy Greene byl úplným zelenáčem začínajícím od nuly, ale takovýto úspěch s jeho již třetí variací na žánr battle royale čekal opravdu málokdo.

Tím poraženým se nejspíše stane Cliff Bleszinski a jeho multiplayerová arénovka LawBreakers. Na první pohled tu přitom byly všechny předpoklady pro úspěch. Zaprvé mají známého vývojáře s obrovskými zkušenostmi, jehož jméno dokázalo přitáhnout pozornost médií. Když nic jiného, tak to znamená mnoho ušetřených peněz za marketing. CliffyB je opravdu legendou, první byt a auto si koupil za vývoj Jazze Jackrabbita z roku 1994, opravdu se pak proslavil jako duchovní otec série Gears of War.

Statistika je neúprosná, hráčů je málo a stále ubývají.

Jenže množství zmínek o hře v médiích není zárukou úspěchu. Uvedení LawBreakers do prodeje bylo doslova katastrofické. První den najednou hrály pouze tři tisíce hráčů, což je pro hru s takovými ambicemi obrovský průšvih. LawBreakers se dokonce nedostali ani mezi sto nejprodávanějších titulů na Steamu, mají tak dokonce horší start než nechvalně proslulý Battleborn, o jehož konci jsme psali nedávno.

A od té doby je to ještě čím dál tím horší. Minulý víkend byla hra dočasně k dispozici zdarma, statistikami uváděnými na SteamSpy to však příliš nezahýbalo. Přitom je to opravdu zábavná záležitost, u které jsem nějakou tu hodinu strávil a rozhodně toho času nelituji. Že by mě to však lákalo za ni zaplatit přes 600 korun, tak to zase ne. Pojďme se blíže podívat na některé možné příčiny tohoto neúspěchu.

1. Špatný distribuční model

LawBreakers měli být původně free 2 play.

LawBreakers byli původně oznámeni pod jménem BlueStreak a mělo jít o free 2 play titul. Postupem času CliffyB situaci přehodnotil a rozhodl se pro klasický obchodí model, ovšem distribuovaný za poloviční cenu oproti klasické AAA konkurenci.

Co by mohlo vypadat jako výhoda, však možná paradoxně spoustu lidí odradilo. Na hry v této cenové kategorii je pohlíženo jinak a také lákají jiné publikum, než „velké“ tituly. Nepomohlo nejspíše ani vydání načasované na 8. srpna, tedy dobu, kdy je léto v plném proudu. Ono známé „herní sucho“ nevzniká proto, že by se vývojáři v letních vedrech kopali do zadku, ale především proto, že jsou všichni lidé na dovolených a málokdo sedí doma u počítače a sleduje novinky.

2. Těžká konkurence

Vypadá to jako Overwatch, ale není to Overwatch.

Jakkoliv se CliffyB v rozhovorech distancoval od konkurence a zdůrazňoval, že podobná hrdinská arénovka prostě neexistuje, opak je pravdou. Tak především je tu megaúspěšný Overwatch od Blizzardu, bez debat král žánru. Jasně, jeho odlehčená stylizace sice nemusí sedět každému, ale oni LawBreakers také nepůsobí nijak extra dospěle.

Battlefield a Call of Duty vzhledem k alespoň vzdálené snaze připomínat realitu sice nejsou přímou konkurencí, ale nemalé procento hráčů si také uzurpují pro sebe. No a pak je tu přicházející Quake Champions. Byť se mezi těmito těžkými váhami LawBreakers nemusí za nic stydět, jen těžko si hledali vlastní publikum. Většina hráčů dá přednost tomu, co již hrají jejich kamarádi a co letí momentálně na Twitchi. Trh on-line stříleček už je prostě saturovaný.

3. Příliš hardcore záležitost

Když se do LawBreakers ponoříte, zjistíte, že se od výše zmíněných her přece jen dramaticky liší. Díky hrátkám s gravitací a obrovské rychlosti vyžadují po hráčích maximální umění. Orientovat se ve složitých mapách, kde nebezpečí může přijít doslova z každé strany, je komplikované a mnoho hráčů odradí. Sám jsem si vyzkoušel, jak moc je frustrující, když vás pořád někdo zabijí a vy ani nevíte proč.

Občas je ve hře opravdu zmatek.

LawBreakers jsou v mnoha věcech opravdu stará škola, a tak tu nenajdeme ani postupné sbírání zkušeností a otevírání nových schopností. Chybí tu tedy nějaké zaháčkování, které by hráčům dalo naději, že když ještě chvíli vydrží, budou odměněni. LawBreakers jsou takoví Dark Souls kompetitivních stříleček, řekl CliffyB v jednom rozhovoru. Co se týče obtížnosti, bude to zřejmě pravda, ale po stránce úspěchu už bohužel ne.

4. Kontroverzní CliffyB

Jméno slavného vývojáře je pro hru výhodnou reklamou, jenže CliffyB je poněkud kontroverzní osoba. Je to něco ve stylu Dana Vávry – buď ho vyloženě nenávidíte, nebo se ho jen snažíte ignorovat a soustředíte se jen na samotnou hru. „Protože Xbox nesnáším,“ odpověděl například na dotaz, proč jeho hra bude jen na PC a PS4. Na jeho specifický humor není každý úplně připravený a před internetovou veřejností má reputaci arogantního floutka.

Cliff Bleszinski se s tím v rozhovorech příliš nepáře.

Boss Key Productions ještě neházejí flintu do žita a představili plán na záchranu hry. Budou samozřejmě přidávat nový obsah, ať už mapy, herní módy, nebo nové postavy. Klíčem je nejen udržet u hry aktuální komunitu (která však stále klesá) a nalákat nové hráče, aby čekání na každý další zápas netrvalo neúměrně dlouho. Podaří se jim to?

Pokud se ptáte na můj názor, tak ne, nepodaří. Přechod na původně plánovaný free 2 play model je nevyhnutelný, ale i na tomto kolbišti je konkurence krutá a autoři se budou muset setsakra snažit.