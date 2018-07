RECENZE: Rozšíření Call of Duty: WWII nabízí Stalingrad i pořádné zombíky

Call of Duty: WWII ušla od svého vydání pořádně dlouhou cestu. Tvůrci výrazně překopali kritizovaný systém divizí a basic trainingů, vrátili do hry neomezený sprint a potlačili úlohu sociálního prostoru, který do hry od samého začátku příliš nepasoval. Všechny tyto změny a optimalizace hře jednoznačně prospěly. K tomu si Sledgehammer Games zaslouží i velkou pochvalu za pravidelný přísun nejrůznějších eventů, kterými se snaží hráče u WWII udržet.

Druhý balíček – War Machine Recenzi balíčku Resistance jsme vám přinesli dříve, ale protože jsme vydání dvojky tak trochu zaspali, sluší se ho alespoň připomenout. Tři nové mapy Egypt, Dunkirk a V2 tu patří k hlavním tahákům a jde o jedny z nejlepších map pro WWII. Asi nejlepší Dunkirk mnohým připomíná mapu Bog z Modern Warfare, o její remake se však nejedná. Mapa pro režim War s názvem Operation Huskey by představovala průměr, závěrečná pasáž s leteckými souboji jí však spíše ublížila. The Shadowed Throne jako zombie mapa sice překonává úděsný počin z prvního balíčku, ale stejně jako původní mapa silně zaostává za kousky z dílny Treyarchu.

Po kritizovaném prvním balíčku navíc tvůrci upustili od sporné implementace remaků populárních map z předchozích dílů. Prťavá mapa Shipment 1944, inspirovaná klasikou z prvního Modern Warfare, tak byla uvolněna všem hráčům zdarma a ne v rámci zpoplatněného rozšíření. Po balíčcích Resistance a War Machine tak přichází na řadu předposlední expanze s názvem United Front. A oba své předchůdce se jí daří překonat.



Call of Duty:WWII - United Front

Multiplayer – Stalingrad, Market Garden a Monte Cassino

Hlavní zásluhu na tom však tentokrát nemají nové mapy do klasického režimu více hráčů. Market Garden, Stalingrad a Monte Cassino představují solidní kousky, ale mapy z předchozího balíčku War Machine byly z hlediska rozvržení přece jen zajímavější.

Monte Cassino je patrně nejméně zajímavá mapa. Je to bludiště s převážně úzkými cestami, kde najdete jen pár otevřenějších prostranství. Milovníci Point du Hoc na ní budou jako doma, neboť podobně jako tato mapa nahrává Monte Cassino expertům přes brokovnice a samopaly.

Na jednom místě můžete vylézt na střechu a mít tak větší rozhled, ale pokud tak učiníte, během krátké chvilky vás někdo z ostatních hráčů spolehlivě sundá. Zajímavá je tak trochu schovaná cestička na kraji mapy, kterou můžete využít, pokud budete chtít být méně na očích. Hodí se tedy především při hraní módů jako Search & Destroy, Gridiron nebo Capture the Flag.

Call of Duty:WWII - United Front

Také holandská Market Garden je mapou, kde dominují těsnější střetnutí a rychlé reflexy. Většina bojů se odehrává ve vile, kterou však obíhá otevřené prostranství. Přístup do centrálního komplexu je vám umožněn hned na několika místech. Market Garden mi díky tomu silně připomněla velmi populární mapu Vacant z prvního Modern Warfare, která se později objevila i ve druhém dílu. Uvnitř vily je spousta možností, jak překvapit protivníka, tím nejzákeřnějším jsou samozřejmě toalety, které si o kempování přímo říkají.

Do třetice tu máme Stalingrad, kde si přijdou na své vyznavači sinperek, ostatních pušek a lehkých kulometů. Přes svoji větší otevřenost není Stalingrad tak velkou mapou, jak se může na první pohled zdát. Klíčové jsou samozřejmě střílny umístěné na protilehlých koncích mapy, z nichž mohou hráči kontrolovat dění v centru. Aby ostatní nebyli tak na ráně, je možné při přesunu z jednoho konce mapy na druhý využívat podzemní cestu, kde na vás sice není vidět, ale můžete si být téměř jistí, že v ní narazíte na někoho z nepřátelského týmu, který běží vaším směrem.

Call of Duty:WWII - United Front

V souvislosti se Stalingradem si neodpustím krátké dloubnutí na tolik diskutované téma historické autenticity. Vzhledem k přihlouple omezeným pravidlům hry na mapách nadále slyšíte pouze buď němčinu, nebo angličtinu, což speciálně ve Stalingradu působí otřesně. Mapy v Call of Duty neovlivňují ani vzezření a podobu uniforem vojáků a vzhledem k čím dál šílenějším kosmetickým doplňkům to podle toho také vypadá. Jenže jelikož poslední event dočasně přidal do multiplayeru i módy, v nichž figurovali klasičtí zombíci, tak už podobné věci prostě moc neřešíte. Že podobně nejspíš dopadne i Battlefield V, mi ovšem radost moc nedělá.



Call of Duty:WWII - United Front

War – Operation Supercharge

Hodně se povedla mapa Operation Supercharge pro režim War. Kromě skutečné operace si pamětníci možná vybaví stejně pojmenovanou úroveň z Call of Duty 2. Zde však jde o výrazně odlišnější zážitek, než jakým byl pěchotní útok v poušti za podpory tanků. Stejně jako na ostatních mapách mají útočníci tři úkoly. V první fázi musí postupně zajistit tři bedny se zásobami, které jsou shazovány na různá místa ve vesnici. Otevřená prostranství a spousta vyvýšených míst dávají bitvám výrazně jinou podobu, než jak to bývalo na předchozích mapách.

Druhým krokem je odpálení mostu, kde útočníci mají za úkol položit bomby na čtyřech různých místech a ubránit nálože před nepřáteli, kteří je mohou před výbuchem zneškodnit. Třetí fáze je vůbec nejpodařenější. Útočníci musí postupně vztyčit čtyři vlajky na místech posazených stále hlouběji v týlu obránců. Ti mohou jednotlivé pozice skvěle pokrýt, a i proto mají útočníci výhodu v tom, že když se jim podaří vlajku vztyčit do určité výšky, nemohou ji protihráči již snižovat. Rozvržení mapy a tempo bojů je přitom fantastické, a nechybí zde Molotovy koktejly, stavění zdí nebo žebříků.

Call of Duty:WWII - United Front

Zombíci – Tortured Path

U zombie módu jsem byl připraven na nejhorší. Hororové pojetí Sledgehammer Games bez špetky humoru mi totiž vůbec nesedí a u každé z předchozích map jsem bez nadsázky skučel nudou. Asi jsem nebyl sám, protože ačkoliv Tortured Path vypadá na první pohled jako pokračování důvěrně známého, co do struktury a pravidel nabízí výrazně odlišnější zážitek. Režim se skládá ze tří map, přičemž na každé z nich musíte přežít deset vln stále silnějších nepřátel.

Tortured Path se sice stále bere příliš vážně, ale přináší lepší znovuhratelnost, pestřejší zážitek, vylepšené tempo a ohromnou výzvu. V principu to funguje tak, že již první vlna nepřátel je dostatečně akční, takže vy při ní tentokrát už nebudete usínat. Pak je to samozřejmě čím dál těžší. V každé třetí vlně hraje kritickou roli náhodně vybraný úkol, mezi které patří eliminace speciálních zombií, obrana stanoviště nebo sestřelení vzducholodě. Pokud se vám úkol nepodaří splnit, skončili jste.

Call of Duty:WWII - United Front

Obrysy zbraní na stěnách, které dříve sloužily k nákupu konkrétní zbraně, jsou nyní vázané pouze na obecnou třídu a konkrétní typ získáte náhodně. Souvisí to i s tím, že mapy jsou samozřejmě o něco menší. Další zbraně dostanete jako bonus po splnění úkolu v každé třetí vlně. V desáté várce na vás čeká pořádně tuhý boss, který vám rozhodně nedá nic zadarmo. A po jeho zabití musíte přežít v časovém limitu na stanovišti určeném k evakuaci. Dohrání jedné ze tří kapitol trvá něco přes dvacet minut.

Nebojte se, že by hra byla díky omezenému množství vln příliš snadná. Pokud vás zombíci dostanou, začínáte úplně od samého začátku první kapitoly. Lehkou náplastí vám může být to, že hraním postupujete na další level specificky určený pro tento režim, a každá další úroveň zlepšuje účinek vašich zbraní. Tortured Path představuje skvělý obrat pro zombie mód ve WWII a já doufám, že ho nevidíme v Call of Duty naposledy.

Nová divize a další novinky zdarma Sledgehammer Games přidali pro všechny hráče také nové basic trainingy (bonusy ve stylu perků) a především divizi. Ta se jmenuje Cavalry a voják je zde kromě zbraně vyzbrojen i štítem, který nechybí snad v žádném multiplayeru od dob Modern Warfare 2 (snad s výjimkou prvních Black Ops). Divize je samozřejmě orientována na hraní úkolových režimů, kde mohou hráči lépe bránit strategické body a nejvíce se tak hodí pro hraní War nebo Hardpointu. Bohužel ji v současné době používá skoro každý, což má jeden důvod. Po dosažení její maximální úrovně se hráčům zpřístupní basic training s názvem Specialist, který znají fandové Modern Warfare 3 a Ghosts. Specialist dělá to, že vymění vaše scorestreakové odměny za bonusy v podobě basic trainingů a po dosažení posledního stupně se vám zpřístupní úplně každý basic training dostupný ve hře. Po smrti je samozřejmě opět ztrácíte. Call of Duty:WWII - United Front

Ačkoliv trojice nových map není vůbec špatná, nesou balíček United Front jeho ostatní složky: perfektní mapa pro režim War a odvážná evoluce zombie módu, kterou tento režim potřeboval jako sůl. Jak dopadne poslední rozšíření, uvidíme nejspíše v září.