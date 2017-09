Co budete hrát o víkendu?

Project Cars 2

Honza Srp - Přes týden jsem strávil spoustu času v autě a už mám toho projíždění okresních silniček v rodinném autě plné zuby. Plánuji se tedy pustit do nadějně vypadajícího Project CARS 2, kde se budu moci vyřádit v téměř všech myslitelných druzích závodů, od motokár až po formule. Možná to ale nebude taková zábava, jak si představuji, protože první díl nám v redakci k srdci příliš nepřirostl. No a kdyby náhodou zbyl nějaký čas, tak si samozřejmě dám ještě nějaký ten zápas v NHL 18, jehož nový mód 3 na 3 mě opravdu chytnul.

Destiny 2

Jakub Žežule - Pokud přijde kód na Dishonored 2: Death of the Outsider, strávím většinu herního času tam. Podle dosavadních ukázek to bude zase leveldesignový majstrštyk. Snad se mi během všeho toho plížení podaří odskočit si k Destiny 2, které jsem totálně propadl. Že bych si našel chvilku na parádní Yakuzu 0, moc nedoufám, ale kdo ví.

Warlords 2

Andrej Brabec - Nedávno jsem v DOSBoxu oprášil stařičkou tahovou strategii Warlords 2. Psal jsem o ní ve výčtu třiceti her, na které nejraději vzpomínám. A překvapilo mě, jak zábavná je i 24 let po vydání. Je zajímavé, jak jako dospělý používám úplně jiné strategie k převálcování soupeře. Jen ty tahy ke konci scénáře bývají dlouhé a náročné na pozornost. Abych to tedy uzavřel: s největší pravděpodobností o víkendu zkusím vyšší obtížnost než minule.

Petr Zelený - O víkendu se snad vrhnu na druhé Divinity:Original Sin. Bavila mě už jednička, i když se tedy musím přiznat, že jsem ji kvůli rozlehlosti a nedostatku času nedokázal dohrát. Snad se mi teď povede reparát.

Uncharted: The Lost Legacy

Ondřej Zach - Vypadá to, že přes víkend nebudu nic recenzovat, takže bych se mohl konečně dostat k akci Uncharted: The Lost Legacy. Těším se moc. Na chvilku se ponořím i do světa World fo Warcraft, do nějž mám od patche 7.3 zase na čas zaplacený přístup a určitě stihnu i pár zápasů v týmovce Splatoon 2. Skvělá záležitost na odreagování.