Chystá se real-time strategie ze světa Conana, stojí za ní veteráni žánru

Po neslavném konci studia Westwood založila část jeho bývalých zaměstnanců v roce 2003 tým Petroglyph Games. Pod jeho hlavičkou pokračovali ve výrobě skvělých strategií, jmenovitě například Star Wars: Empire at War nebo Grey Goo, minulý měsíc se dostali do středu pozornosti, když je Electronic Arts pověřili remasterováním kultovního Command & Conquer (psali jsme tady).

To však není od zkušených vývojářů vše, už příští rok by měla vyjít i strategie Conan Unconquered, ve které budete chránit fantasy zemi Hyboria před nájezdy divochů. Pokud se těšíte na klasickou RTS, máte smůlu, autoři se zhlédli v nezávislém hitu They are Billions. Budeme se tedy věnovat prakticky jen navrhování obrany před nekonečnými armádami nepřátel, nebezpečí mají představovat i požáry nebo nemoci vznikající z hnijících mrtvol. Dojde i na speciální hrdiny, jako jsou kouzelníci, nekromanti nebo sám Barbar Conan. Svoji pevnost pak můžete bránit sami nebo v kooperaci s kamarádem.

Podle prvních obrázků půjde nejspíše o budgetový titul, ale nechme se překvapit, vydání je naplánováno na druhý kvartál příštího roku.