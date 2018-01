Je jí sedmdesát let a převléká se za postavy z počítačových her

To, že je člověku sedmdesát let, ještě neznamená, že bude jen krmit holuby v parku, číst slevové letáky a nadávat na dnešní mládež.

Shirley Chua jakožto odstřelovačka.

Například postarší dáma Shirley Chua ze Singapuru se před šesti lety rozhodla, že se bude věnovat takzvanému cosplayi a dnes je to její největší koníček. Nijak se netrápí tím, že je na srazech minimálně dvakrát starší než drtivá většina ostatních účastníků, a šíří úsměvy na všechny strany.

Cosplay je svým způsobem hra, během níž se obyčejní lidé převlékají za fiktivní postavy z filmů a videoher a snaží se podle své role i vystupovat. Zdánlivě dětinská zábava vyžaduje obrovské množství času a přípravy, stejně jako hereckých schopností. Mimochodem, Češka Madla Moozová aka Germia patří v této disciplíně mezi světovou elitu (viz náš starší článek).

Shirley Chua a Power Rangers.

Shirley se udržuje v kondici cvičením a je to na ní vidět. Mezi její nejoblíbenější postavy patří Chun-Li ze série Street Fighter, Widowmaker z Overwatche, ale i řada bizarních postav z u nás nepříliš známých anime seriálů.

V rozhovoru pro facebookovou stránku The Good Guyde prozradila, že klíčem ke spokojenému životu je nestarat se příliš o to, co si myslí ostatní lidé a také nepřemýšlet nad složitými tématy, než jdete spát. Něco na tom bude. Více fotografií naleznete na jejím facebookovém profilu.